به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله حسین نوری همدانی، با ارائه گزارشی از عملکرد، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های تحولی این سازمان، به تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای پرداخت.



وی با اشاره به شرایط حساس دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار کرد: صداوسیما در این مقطع با تمرکز بر روایت مسئولانه، مستند و به‌موقع، کوشید تا ضمن انعکاس دقیق واقعیت‌های میدانی، از تأثیرگذاری عملیات روانی و فضاسازی رسانه‌ای دشمن بکاهد و تصویر روشنی از اقتدار، همبستگی ملی و آمادگی همه‌جانبه کشور ارائه کند.



رئیس رسانه ملی با تأکید بر رسالت ذاتی صداوسیما در قبال مردم، افزود: این سازمان خود را متعهد می‌داند به‌عنوان یک رسانه فراگیر، نقش واسطه‌ای امین میان مردم و مسئولان را ایفا کرده و مطالبات، دغدغه‌ها و مسائل جامعه را در چارچوبی حرفه‌ای و منصفانه بازتاب دهد.



جبلی در ادامه، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی را از اولویت‌های محوری رسانه ملی برشمرد و تصریح کرد: تقویت وحدت و انسجام ملی، بازنمایی هویت دینی و انقلابی، و پاسداشت ارزش‌های اسلامی از جمله رویکردهایی است که صداوسیما با جدیت دنبال می‌کند تا سرمایه اجتماعی کشور تقویت شود.



وی با اشاره به سیاست‌های کلان تحولی در سازمان صداوسیما، خاطرنشان کرد: رسانه ملی در چارچوب منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با رویکردی تحول‌گرا، مأموریت خود را آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی می‌داند و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و انسانی بهره می‌گیرد.



رئیس سازمان صداوسیما در پایان تأکید کرد: استمرار این رویکردها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه رسانه ملی در افکار عمومی و ایفای نقشی مؤثرتر در مواجهه با چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کشور باشد.