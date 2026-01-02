طباطبایی: معیشت مردم خط قرمز و از منافع ملی کشور است

سیدشهابالدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی برای عمل به وعدههای خود و بهبود معیشت مردم باید چه مسیری را طی کنند، اظهار کرد: من در جایگاهی نیستم که در حوزههای تخصصی اقتصادی یا بانکی پیشنهاد مشخصی ارائه کنم، اما آنچه بهروشنی میتوان گفت این است که هم رئیسجمهور و هم آقای همتی با نیت بهبود شرایط معیشتی مردم در حال تلاش هستند. مهمترین نکته در این مسیر، همراهی و همکاری همه بخشهاست؛ باید کمک کنیم این مسیر پیش برود و از سنگاندازی پرهیز شود.
وی افزود: موضوع معیشت مردم از خطوط قرمز و منافع ملی کشور است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت مشترک داشته باشند تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم. برنامههایی که دولت برای رفع محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی در نظر گرفته، از جمله موضوعاتی است که دستکم در سطح سران قوا درباره آن گفتوگو و اجماع وجود دارد.
طباطبایی تأکید کرد: به نظر میرسد تحقق این برنامهها نیازمند نوعی وفاق ملی است؛ وفاقی که در آن حاکمیت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت در کنار مردم قرار بگیرند. تنها در سایه چنین همدلی و همراهی میتوان امیدوار بود این طرحها به نتایج مثبت و ملموسی برای زندگی مردم منجر شود.
نظر شما