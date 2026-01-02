  1. سیاست
طباطبایی: معیشت مردم خط قرمز و از منافع ملی کشور است

طباطبایی: معیشت مردم خط قرمز و از منافع ملی کشور است

دبیرکل حزب ندای ایرانیان گفت: معیشت مردم از خطوط قرمز و منافع ملی کشور است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت مشترک داشته باشند تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

سیدشهاب‌الدین طباطبایی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی برای عمل به وعده‌های خود و بهبود معیشت مردم باید چه مسیری را طی کنند، اظهار کرد: من در جایگاهی نیستم که در حوزه‌های تخصصی اقتصادی یا بانکی پیشنهاد مشخصی ارائه کنم، اما آنچه به‌روشنی می‌توان گفت این است که هم رئیس‌جمهور و هم آقای همتی با نیت بهبود شرایط معیشتی مردم در حال تلاش هستند. مهم‌ترین نکته در این مسیر، همراهی و همکاری همه بخش‌هاست؛ باید کمک کنیم این مسیر پیش برود و از سنگ‌اندازی پرهیز شود.

وی افزود: موضوع معیشت مردم از خطوط قرمز و منافع ملی کشور است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت مشترک داشته باشند تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم. برنامه‌هایی که دولت برای رفع محرومیت و بهبود شرایط اقتصادی در نظر گرفته، از جمله موضوعاتی است که دست‌کم در سطح سران قوا درباره آن گفت‌وگو و اجماع وجود دارد.

طباطبایی تأکید کرد: به نظر می‌رسد تحقق این برنامه‌ها نیازمند نوعی وفاق ملی است؛ وفاقی که در آن حاکمیت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت در کنار مردم قرار بگیرند. تنها در سایه چنین همدلی و همراهی می‌توان امیدوار بود این طرح‌ها به نتایج مثبت و ملموسی برای زندگی مردم منجر شود.

    • جمهور ملت IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      اول باید مشخص کنید که آیا ۷۵, درصد مردم که طبقه ی متوسط رو به فقر و در دهک ۳ الی ۹ و شامل کارمند و کارگر ساده و بازنشستگانشان بعلاوه کسبه و کشاورز خرد مردم هستند و یا ۵, درصد فقرا که به درجه فلاکت رسیده اند و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و .... که در دهک ۱ الی ۳ ، و یا ۱۵ درصد مدیران میانی به بالا و پیمانکاران و تجار و کشاورزان کشت و صنعت ؟ این اصل موضوع است که باید روشن شود تا صورت مسئله تغییر نکند .....
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      افزایش قیمت ارز را کنترل کنید! کار سختی نیست
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      معبشت مردم از سال ۹۹ که با خیانت به سرمایه گذار در بورس تمام شد مردم دیگر اعتماد نمی کنند فقط دلار و طلا و خودرو می خرند بورسی که سال ۹۹ بیشترین جذب سرمایه برای بخش خصوصی را در تاریخ به خودش اختصاص داد بورسی که در هر هفته حداقل ۶ تا ۷ هزار میلیارد با عرصه های اولیه سرمایه جذب می کرد بهش خیانت شد بورسی که مهم‌ترین سپر تورمی در هر کشوری هست بهش خیانت شد بورسی که مالباختگانش هنوز بعد از ۶ سال به اصل سرمایه خودشان نرسیده اند بورسی که می توانست بدون نیاز به بانک تامین مالی می کرد!

