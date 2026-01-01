به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر پنجشنبه در نشست با صنعتگران و فعالان اقتصادی شهرستان دشتستان با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری، گفت: دشتستان بزرگترین شهرستان استان بوشهر است و با برخورداری از بیش از ۴.۵ میلیون اصله نخل، سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن خرما و سایر محصولات کشاورزی در آن تولید میشود.
وی با بیان اینکه بخش عمده صنایع شهرستان، صنایع کوچک و متوسط وابسته به کشاورزی هستند، افزود: صنایع بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی بهویژه خرما، ستون اصلی اقتصاد دشتستان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند.
فرماندار دشتستان با اشاره به آمارهای صنعتی استان تصریح کرد: در سطح استان بوشهر ۱۲۲ واحد فرآوری و بستهبندی با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن فعال است که از این تعداد، ۹۳ واحد معادل ۸۰ درصد، با ظرفیت ۱۲۵ هزار تن در شهرستان دشتستان مستقر هستند.
دشتی بیان کرد: همچنین از مجموع ۹۷ سردخانه فعال استان با ظرفیت ۸۶ هزار تن، تعداد ۸۶ سردخانه با ظرفیت ۷۴ هزار تن در دشتستان قرار دارد که نشاندهنده جایگاه راهبردی این شهرستان در زنجیره تأمین و نگهداری محصولات کشاورزی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد نخلستانهای آبپخش اظهار داشت: نخلستانهای این منطقه از نظر وسعت، تراکم و پیوستگی در سطح کشور و حتی جهان کمنظیر هستند و این مزیت بزرگ، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای توسعه گردشگری کشاورزی، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان ایجاد کرده است.
فرماندار دشتستان همچنین به ظرفیت شهرکهای صنعتی و سنتی اشاره کرد و افزود: برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، لازم است حمایتهای مؤثر بانکی در حوزه سرمایه در گردش، تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پاییندستی انجام شود تا شاهد افزایش درآمد، پایداری اشتغال و رونق تولید در شهرستان باشیم.
وی تأکید کرد: دشتستان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر کشاورزی، صنعتی و گردشگری، آماده جهش اقتصادی است و تحقق این هدف نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی است.
