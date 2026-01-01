خانه کشتی ایذه با حضور وزیر ورزش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی چند منظوره ایذه (خانه کشتی ۱۵۰۰ نفری مرحوم پهلوان لقمان رضایی) عصر امروز پنجشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار خوزستان، نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل ورزش و جوانان استان و جمعی دیگر از مسئولین افتتاح شد.
عملیات اجرایی پروژه سالهای گذشته با حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در زمینی به مساحت چهار هزار متر آغاز شده اما متوقف مانده بود که پس از قرار گرفتن در اولویت پروژههای سفر ریاستجمهوری و تخصیص اعتبارات لازم، با همت مجموعه مسئولان تکمیل شد.
تاکنون حدود ۷۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده که ۲۰ میلیارد تومان آن با پیگیری نماینده طی یک سال تأمین شده است؛ برای تکمیل فازهای جانبی شامل خوابگاه، سالن تمرینی، فضای اقامتی و رستوران، حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار با پیگیری دکتر ابراهیمپور از محل اعتبارات نفتی پیشبینی شده است.
این مجموعه دارای ورودی مجزا برای جانبازان و توانیابان، ورودی اختصاصی بانوان، سرویسهای بهداشتی و نمازخانه جداگانه، جایگاه VIP، صندلیهای ویژه، جایگاه خبرنگاران و گزارشگران، اتاق کنترل و دوپینگ و رختکنهای مجزا با قابلیت استفاده اداری برای هیئتهای ورزشی است.
