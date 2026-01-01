به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی عصر امروز پنجشنبه در آئین افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره ایذه (خانه کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی) اظهار کرد: از حدود ۳۵ سال پیش، روزی که اولین چادر را در محل فعلی سد کارون ۳ بنا کردیم، ایذه تحولات بسیاری را به خود دیده است. همچنین کنار آن، در کشتی جز یکی از چرخ‌های مهم کشور در تولید قهرمان شده است که باید این فرصت را تداوم دهیم تا شرایط بهتر شود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: ایذه دیار قهرمانان است، یکی از قهرمانان برجسته این شهر الهام صالحی است که در پاریس شاهد تلاش‌های وی برای کسب مدال بودم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های استاندار خوزستان و نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خیلی وقت پیش به نماینده شما قول حضور در ایذه را داده بودم که امروز توفیق حاصل شد.

وزیر ورزش و جوانان ضمن آرزوی موفقیت برای ورزشکاران ایذه و اجرای پروژه‌های شهر، اظهار کرد: علاوه بر پیگیری‌هایی که از سوی استاندار، نماینده و فرماندار شهر شما صورت می‌گیرد، رئیس اداره ورزش شهر ایذه با وجود اینکه یک بانو است اما از حق و حقوق ایذه ای ها در سطح وزارت ورزش پیگیری‌های مستمر دارد.