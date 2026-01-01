مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین آزمون جامع و چهل‌وهشتمین آزمون ادواری مهارتی شاخه فرهنگ و هنر در استان کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: این آزمون با هدف سنجش توانمندی‌های عملی و نظری هنرجویان از روز شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا روز جمعه نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

تیموری افزود: تعداد کل افراد ثبت‌نام‌کننده در این دوره از آزمون ۳۰۶۵ نفر است که از این تعداد ۱۴۲۸ نفر در آزمون جامع عملی و ۱۳۹۱ نفر در آزمون جامع نظری شرکت می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۱۲۰ نفر در آزمون ادواری عملی و ۱۲۶ نفر در آزمون ادواری نظری حضور دارند و آزمون‌های ادواری عملی هم‌اکنون در مجتمع انتظار کرمانشاه در حال برگزاری است.

وی با اشاره به رشته‌های شرکت‌کننده در آزمون سال جاری بیان کرد: در این دوره علاوه بر رشته گرافیک رایانه‌ای، برای نخستین بار رشته‌های تذهیب و تشعیر و چهره‌سازی نیز به مجموعه رشته‌های آزمون اضافه شده‌اند.

تیموری در پایان با اشاره به ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان گفت: در آزمون جاری ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان خانم و ۷۰ درصد آقا هستند.