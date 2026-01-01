جزئیات حادثه مرگ جوان ۲۵ ساله در ارتفاعات بند دره بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی عصر پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر روز دوشنبه هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گزارشی مبنی بر وقوع چاقوخوردگی در ارتفاعات بند دره بیرجند دریافت شد.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی افزود: مأموران انتظامی و نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، با جسد جوانی به نام ش. غ. متولد ۱۳۷۹ مواجه شدند که مرگ وی توسط عوامل امدادی تأیید شد.

وی ادامه داد: بلافاصله بازپرس ویژه قتل، پلیس آگاهی، کارشناسان پزشکی قانونی و نیروهای امدادی هلال احمر در محل حاضر شدند و اقدامات اولیه شامل معاینه جسد، تصویربرداری و نمونه‌برداری انجام شد. جسد برای بررسی‌های تکمیلی و تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل گردید.

قاسمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده گفت: در ادامه تحقیقات تخصصی، متهمی به نام ر. ا. شناسایی و دستگیر شد. در بازرسی از منزل متهم، لباس‌های آغشته به خون و پوتین‌های گل‌آلود کشف و ضبط شد.

دادستان بیرجند بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده و آلت قتاله شامل یک قبضه چاقو و یک قمه که در محل پنهان شده بود نیز کشف شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مقتول و متهم از گذشته با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و بر اساس اعترافات متهم، مقتول مصرف‌کننده ماده مخدر گل بوده و متهم اقدام به توزیع این ماده می‌کرده است.

قاسمی ادامه داد: روز حادثه پس از مصرف مواد مخدر، درگیری رخ داده و متهم با وارد کردن ضربات چاقو باعث مرگ مقتول شده است.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: متهم همچنین به شروع به قتل و ایراد ضرب و جرح نسبت به دو نفر از کوهنوردان حاضر در محل حادثه و فردی به نام امیرحسین. ص اعتراف کرده است.

وی گفت: در زمان دستگیری متهم، ۱۹ بسته یک گرمی ماده مخدر گل نیز از وی کشف شد و در همین راستا پرونده‌های مرتبط در حال رسیدگی است.

قاسمی در پایان تأکید کرد: با صدور قرار بازداشت موقت، متهم روانه زندان شده و تحقیقات تکمیلی پرونده توسط پلیس آگاهی و بازپرسی ویژه قتل ادامه دارد. همچنین با توجه به اظهارات متهم مبنی بر «الهام برای ارتکاب به قتل ۶ نفر»، بررسی وضعیت روانی وی از سوی پزشکی قانونی در دستور کار قرار گرفته است.