کشف محموله سموم کشاورزی قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران گمرک غرب استان، مستقر در گمرک بندر لنگه طی بررسی و بازدید از کالاهای در حال تخلیه لنج‌های باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۲۶۴ قوطی سم کشاورزی خارجی کشف که در بررسی مدارک، برابر قوانین جاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی بوده و به عنوان کالای قاچاق تشخیص داده شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این لنج را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک کالا جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.