  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

کشف محموله سموم کشاورزی قاچاق در بندرلنگه

کشف محموله سموم کشاورزی قاچاق در بندرلنگه

بندرلنگه- جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از توقیف یک فروند لنج باری حامل سموم کشاورزی خارجی قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در گمرک غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران گمرک غرب استان، مستقر در گمرک بندر لنگه طی بررسی و بازدید از کالاهای در حال تخلیه لنج‌های باری به یک فروند لنج باری مشکوک شده و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی از این لنج باری تعداد ۲۶۴ قوطی سم کشاورزی خارجی کشف که در بررسی مدارک، برابر قوانین جاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج از لیست کالاهای مجاز ملوانی بوده و به عنوان کالای قاچاق تشخیص داده شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این لنج را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸ میلیارد ریال عنوان و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک کالا جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6709789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها