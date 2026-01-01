تجمع محدود و پراکنده در حوالی گلزار شهدای قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فراخوان رسانههای معاند، تجمعی محدود با حضور دهها نفر در محدوده میدان نیکویی قم شکل گرفت که به سرعت و بدون گسترش ناآرامی، کنترل و متفرق شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این تجمع حوالی عصر پنجشنبه در محدودهای نزدیک به گلزار شهدای قم و حوالی فلکه نیکویی شکل گرفت، مکانی که برخلاف فراخوانهای پیشین رسانههای معاند، پیشتر بهعنوان محل تجمع اعلام نشده بود.
تجمعکنندگان در این اقدام محدود، اقدام به سر دادن شعارهای انحرافی کرده و در مواردی نیز با آتش زدن لاستیک، تلاش داشتند فضای منطقه را ملتهب جلوه دهند.
این در حالی بوده است که طی روزهای گذشته، رسانههای معاند با انتشار فراخوانهایی، خیابانهای زنبیلآباد و میدان آستانه قم را بهعنوان محل تجمع معرفی کرده بودند، اما در این نقاط هیچگونه تجمع یا اتفاق خاصی رخ نداد و این فراخوانها عملاً با بیاعتنایی مواجه شد.
به نظر میرسد تغییر ناگهانی محل تجمع و انتخاب محدودهای در نزدیکی گلزار شهدا، آن هم در روز پنجشنبه که معمولاً با افزایش تردد و حضور شهروندان در مسیرهای منتهی به گلزار همراه است، با هدف سوءاستفاده از ازدحام جمعیت صورت گرفته بود، اقدامی که در حوادث مشابه در قم، سابقهای نداشته است.
در نهایت، این تجمع بدون ایجاد خسارت گسترده یا اختلال جدی در نظم عمومی، با هوشیاری مردم معترض و نیز زائران اهل قبور پایان یافت و آرامش به محدوده بازگشت.
نظر شما