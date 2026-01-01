به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعای رئیس جمهور مبنی بر انتخاب وزیر جهاد کشاورزی بر اساس نظر این کمیسیون، گفت: متأسفانه آقای رئیس‌جمهور هر جا که تحت فشار قرار می‌گیرند، اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند که یا اساساً با واقعیت مطابقت ندارد یا بخش اعظم آن با واقعیت منطبق نیست و تنها بخش اندکی ممکن است، درست باشد.

وی افزود: همان‌طور که در روز رأی اعتماد به وزرا نیز اعلام کردند که همه وزرا با مقام معظم رهبری هماهنگ شده‌اند و از آن جلسه نتیجه گرفته‌اند، اما بعداً مشخص شد که این ادعا با واقعیت فاصله دارد، در موضوع وزیر جهاد کشاورزی نیز شرایط به همین صورت است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: امروز حدود ۱۶ یا ۱۷ ماه از انتصاب وزیر جهاد کشاورزی می‌گذرد و در این مدت اتفاقات متعددی در حوزه کشاورزی رخ داده است. بسیاری از فعالان بخش کشاورزی و افرادی که در این حوزه نقش دارند، نسبت به عملکرد وزیر انتقادات جدی مطرح می‌کنند.

عباسی تصریح کرد: اگر ما انتخابی انجام داده‌ایم و این انتخاب بر اساس یک‌سری معیارها و ساختارها بوده و عملکرد را تا امروز قبول داریم، باید از آن دفاع کنیم. رئیس‌جمهور باید این شهامت را داشته باشد که از وزیر خود و عملکرد او دفاع کند و این‌گونه نباشد که در برخی جایگاه‌ها شانه خالی کند و مسئولیت را بر گردن دیگران بیندازد.

وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دولت چهاردهم و وزیر آقای پزشکیان است. اگر عملکرد خوبی دارد، رئیس‌جمهور باید در هر جمعی از این عملکرد دفاع کند و اگر عملکرد نادرستی دارد، با توجه به ادعاهایی که درباره پایبندی به قرآن و نهج‌البلاغه مطرح می‌شود، باید پاسخگو باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در همان جلسه‌ای که رئیس‌جمهور حضور داشتند، در ابتدای سخنان خود آیه‌ای را قرائت کردند که بر لزوم سپردن امانت به اهل آن تأکید دارد. اگر امروز به این نتیجه رسیده‌اند که این اهلیت وجود ندارد، حتی یک لحظه هم نباید درنگ کنند.

عباسی خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۶ ماه است که مجلس در رابطه با وزیر جهاد کشاورزی موضوع استیضاح را مطرح کرده است. اگر واقعاً رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده که وزیر مناسب نیست، باید با مجلس همراهی کند و پیش از آنکه مجلس دست به استیضاح بزند، خودشان تغییر لازم را انجام دهند.

وی تأکید کرد: اینکه گفته می‌شود مجلس یا کمیسیون کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی را معرفی کرده‌اند، قطعاً با واقعیت مطابقت ندارد و این موضوع را به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی به صراحت اعلام می‌کنم.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ممکن است برخی از نمایندگان که از نظر سیاسی و جناحی با رئیس‌جمهور هم‌مسیر بوده‌اند، در مقاطعی گزینه‌ای را معرفی کرده باشند، اما این موضوع ارتباطی با کمیسیون کشاورزی ندارد و نباید به نام مجلس یا کمیسیون کشاورزی ثبت شود.

عباسی در پایان گفت: امروز وضعیت بخش کشاورزی وضعیت مناسبی نیست و برخی به‌جای پاسخگویی، به دنبال فرار رو به جلو هستند. اگر رئیس‌جمهور در ادعای خود صادق است، باید مسئولیت انتخاب را بپذیرد و یا نسبت به اصلاح آن اقدام کند./