عزیزی: تماس با ۵ مرزنشین گرفتار در برف در مرز ایران و عراق برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام مام عزیزی در این زمینه از هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد و آمادگی مسئولان اقلیم کردستان عراق برای اعزام نیروهای امدادی برای نجات ۵ مرز نشین گرفتار در کولاک خبر داد.

سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: هماهنگی لازم جهت اعزام بالگرد با دستور استاندار آذربایجان غربی و هماهنگی لازم با مسئولان اقلیم کردستان عراق جهت اعزام نیروهای امدادی از آن سوی مرز برای نجات پنج مرز نشین نیز شکل گرفته است.

وی ضمن قدردانی مسئولان استان که در چند روز گذشته با رایزنی و تشکیل جلسات زمینه هماهنگی‌های لازم و تمهیدات لازم را فراهم کرده‌اند، افزود: با دستور مقام عالی استان هماهنگی لازم جهت عملیات امداد و نجات از هر دو سوی مرز انجام شده است.

مام عزیزی ادامه داد: در تماس‌های صورت گرفته با مرزنشینان ۵ نفر در سلامت هستند و در صورت مساعد شدن شرایط جوی اعزام بالگرد و نیروهای امدادی در اسرع وقت انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئولان کشور همجوار نیز در حال تدابیر لازم جهت انجام عملیات امداد و نجات از آن سوی مرز نیز هستند.

نشست توجیهی عملیات امداد و نجات مرزنشینان گرفتار در برف و کولاک با حضور مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه، رئیس و امدادگران هلال احمر شهرستان و خانواده‌های مرزنشینان در سالن جلسات جمعیت هلال احمر اشنویه انجام شد.

در این جلسه مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه آخرین اقدامات لازم جهت بازگشت مرزنشینان را تشریح کرد و مقرر شد به محض مساعد شدن شرایط جوی نسبت به اعزام بالگرد و امدادگران اقدام شود.