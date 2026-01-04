به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام مام‌عزیزی در این زمینه افزود: چند روزی است که پنج نفر از اهالی روستای میرآباد، هنگام تردد غیرقانونی در مناطق کوهستانی «ناویه‌خان»، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید در ارتفاعات محاصره شده‌اند.

به گفته وی، هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های امدادی از طریق بالگرد تا نزدیکی مرز و ادامه عملیات به‌صورت زمینی انجام شده است و در صورت مساعد شدن شرایط پروازی، این عملیات امروز آغاز می‌شود.

فرماندار اشنویه با بیان این افراد با نیروهای امدادی در تماس هستند و موقعیت دقیق آن‌ها مشخص شده است، گفت: آنان اکنون در یک جان‌پناه کوهستانی پناه گرفته‌اند و توصیه‌های ایمنی لازم به آن‌ها داده شده اما ذخیره غذایی‌شان رو به پایان است.

وی ادامه داد: تیم‌های هلال‌احمر و اورژانس هوایی آماده عملیات نجات هستند، ولی شرایط جوی نامناسب در منطقه «ناویه‌خان» فعلاً مانع از پرواز بالگرد شده است.

مام‌عزیزی همچنین از ساکنان مناطق مرزی و کوهستانی خواست از هرگونه تردد غیرضروری در نواحی برف‌گیر خودداری کنند، زیرا همچنان خطر کولاک و ریزش بهمن وجود دارد.

اشنویه در جنوب استان آذربایجان‌غربی و در منطقه‌ای کوهستانی و مرزی واقع شده است.