به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام»، سخنگوی جنبش انصار الله و رئیس هیئت ملی مذاکره‌کننده یمن در سخنانی گفت که سال گذشته با وجود چالش‌ها و فداکاری‌های فراوان، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی برای ملت یمن شکل گرفته است.

وی محور فلسطین را همچنان مهم‌ترین جبهه مقابله با دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواند و تأکید کرد که حمایت از مقاومت ادامه دارد.

عبدالسلام همچنین از بسته‌ماندن فرودگاه‌ها و بنادر یمن انتقاد کرد و گفت: این اقدامات در واقع یک تنبیه جمعی برای مردم یمن است و هیچ توجیهی برای ادامه آن وجود ندارد.

سخنگوی جنبش انصارالله در ادامه گفت که شرط بندی روی ادامه تجاوز و محاصره شکست خورده است و نتیجه‌ای جز خسارت‌های بیشتر نخواهد داشت.

وی گفت: برای کسانی که اهل تدبیر هستند، این فرصت وجود دارد تا به بررسی و حل پرونده‌های مختلف ناشی از تجاوز سعودی-آمریکایی به یمن در سال‌های گذشته بپردازند.