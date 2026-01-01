به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با شبکه لرستان، اظهار داشت: در پی اعتراضات معیشتی و اقتصادی که دیروز و امروز در برخی از شهرستانهای لرستان صورت گرفت، متأسفانه به واسطه سو استفاده معاندین نظام و انقلاب و پیادهنظام دشمن، این اعتراضات به خشونت مسلحانه و تعرض به اماکن انتظامی و دولتی کشیده شد.
وی عنوان کرد: دیروز در شهرستان کوهدشت شاهد شهادت احدی از بسیجیان قهرمان در این سرزمین بودیم.
فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: امروز هم متأسفانه باز افراد فریبخورده و معلومالحال با پشتیبانی معاندین در این حوزه بیمحابا و بیپروا ورود پیدا کردند و تعدادی در شهرستان ازنا قصد تعرض به اماکن انتظامی ما را داشتند که با قاطعیت و اقتدار مجموعه خادمین مردم در انتظامی شهرستان با این افراد که تروریستهای سرسپرده به جبهه استکبار هستند مواجه شدند.
سردار هاشمی فر، بیان داشت: دراینرابطه تعداد سه نفر از افراد متعرض به مقر انتظامی شهرستان ازنا کشته و تعدادی هم زخمی شدند.
