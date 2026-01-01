  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

کشته‌شدن ۳ نفر از عوامل حمله به مقر انتظامی ازنا

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشته‌شدن سه نفر از عوامل حمله به مقر انتظامی شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه لرستان، اظهار داشت: در پی اعتراضات معیشتی و اقتصادی که دیروز و امروز در برخی از شهرستان‌های لرستان صورت گرفت، متأسفانه به واسطه سو استفاده معاندین نظام و انقلاب و پیاده‌نظام دشمن، این اعتراضات به خشونت مسلحانه و تعرض به اماکن انتظامی و دولتی کشیده شد.

وی عنوان کرد: دیروز در شهرستان کوهدشت شاهد شهادت احدی از بسیجیان قهرمان در این سرزمین بودیم.

فرمانده انتظامی لرستان، تأکید کرد: امروز هم متأسفانه باز افراد فریب‌خورده و معلوم‌الحال با پشتیبانی معاندین در این حوزه بی‌محابا و بی‌پروا ورود پیدا کردند و تعدادی در شهرستان ازنا قصد تعرض به اماکن انتظامی ما را داشتند که با قاطعیت و اقتدار مجموعه خادمین مردم در انتظامی شهرستان با این افراد که تروریست‌های سرسپرده به جبهه استکبار هستند مواجه شدند.

سردار هاشمی فر، بیان داشت: دراین‌رابطه تعداد سه نفر از افراد متعرض به مقر انتظامی شهرستان ازنا کشته و تعدادی هم زخمی شدند.

    • مینا IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      چه عجب یک اقتداری ازپلیس دیده شدبایدهمه رامیکشتین
    • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      دم پلیس گرم.. امان ندید به این مزدوران
    • ایرانی IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      ملت شریف وانقلابی، حمایت قاطع خودشان راازنیروی انتظامی اعلام میکنند. فرزندان وپدرانمان درنیروی انتظامی جان خودرابخاطرحفظ امنیت مردم درکف گرفتند اماتعداداندکی ضدانقلاب قصدناامنی واغتشاش رادارندکه نیروی انتظامی هوشیارانه اوضاع رارصد و بااینگونه اوباشان مزدوراسراییل برخوردجدی مینماید. فتنه های۸۸و۹۸و۱۴۰۱ و...نشان داد دشمنانی که نتوانستندباحملات نظامی به اهداف شومشان برسند سعی میکنندازطریق اغتشاش وناامنی وسوءاستفاده ازاعتراضات صنفی به امیال پلیدخودشان برسند. مرگ برامریکا،مرگ براسرائیل.
    • مهدی IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      نمی‌دونم چرا به کلانتری حمله میکنند.کلانتری خدمات نتونه بده تمام سارقان واراذل میدان پیدامیکنن که تجاوز کنند.باید همه رومیکشتند.
    • IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      باید قانون با اشد مجازات برای این وطن فروشان اجرا شود .
    • علی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      
      
      بالاخره پلیس ایران هم عین آمریکا و اروپا یه اقتداری نشون داد.. عالی بود.. ب مقر تظامی حمله کنند باید امانشون ندید وگرنه سلاح بیفته دست این عوامل موساد باید کلی خسارت دید..

