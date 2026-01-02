نورپور: مطالبات مردم باید از مسیر قانونی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نورپور در خطبه‌های نمازجمعه کمالشهر با اشاره به مطالبات و حوادث اخیر کشور، اظهار کرد: انتظار و مطالبه به‌حق مردم و کسبه باید از سوی دولت محترم پاسخ داده شود و مشکلات معیشتی آنان برطرف شود؛ چراکه وضعیت موجود موردپسند هیچ‌کس نیست.

وی افزود: خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور با نمایندگان اصناف و بازاریان جلسات متعددی برگزار کرده‌اند و با جدیت به دنبال حل مشکلات هستند، اما درعین‌حال باید تأکید کرد که مردم و بازاریان، باوجود گلایه‌ها، هرگز اهل اغتشاش و آشوب نبوده، نیستند و نخواهند بود؛ به‌ویژه آنکه امروز نقش‌آفرینی دشمنان خارجی، به‌خصوص موساد، برای همگان آشکارشده است.

امام‌جمعه کمالشهر با اشاره به مواضع اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: اسرائیل که دستانش تا مرفق به خون کودکان مظلوم غزه و همچنین سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه ایران در جنگ ۱۲ روزه آغشته است، با وقاحت تمام اقدام به صدور بیانیه و دعوت مردم به آشوب می‌کند و حتی اعلام می‌کند که در میدان حضور دارد.

نورپور تصریح کرد: رژیم صهیونیستی تنها به دعوت به اغتشاش بسنده نکرده، بلکه عوامل خود را به‌صورت مسلح و هدفمند وارد تجمعات می‌کند لذا مردم باید بدانند اسرائیل دشمن ایران و دشمن هر ایرانی است و این غده سرطانی در تلاش است آنچه را که در جنگ ۱۲ روزه به آن نرسید، از طریق آشوب، اغتشاش و نافرمانی مدنی دنبال کند.

امروز دشمن آرامش داخلی را هدف قرار داده است

وی با هشدار نسبت به اهداف دشمنان، گفت: امروز دشمن امنیت ملی، آرامش داخلی و ثبات اجتماعی کشور را هدف قرار داده و جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی به راه انداخته است و در صورت موفقیت در این عرصه‌ها، به دنبال کشاندن کشور به درگیری نظامی خواهد بود؛ اما ملت ایران هوشیار، بصیر و دشمن‌شناس است و اجازه نخواهد داد ایران به سرنوشت کشورهایی مانند سوریه، سومالی یا غزه دچار شود.

خطیب جمعه کمالشهر افزود: ملت بزرگ ایران همواره از استقلال، آزادی، نظام اسلامی و امنیت خود جانانه دفاع کرده و پاسخ محکمی به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد داد چراکه ایران امروز کشوری مقتدر و قدرتمند است که باوجود تحریم‌ها و فشارها، پیشرفت‌های چشمگیری داشته و نمونه آن، پرتاب موفق سه ماهواره مهم به فضا و نیز ایستادگی مقتدرانه در جنگ ۱۲ روزه است.

حاج قاسم قهرمان ملی و شخصیتی بین‌المللی بود

نورپور در ادامه با تسلیت سالروز رحلت مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی و سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: مرحوم علامه مصباح از متفکران برجسته، مدافعان ولایت و از ستون‌های حوزه علمیه بود و خدمات علمی و فکری ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

وی شهید حاج قاسم سلیمانی را نمونه برجسته تربیت‌یافته مکتب اسلام ناب و مکتب امامین انقلاب دانست و افزود: حاج قاسم قهرمان ملی و شخصیتی بین‌المللی بود؛ انسانی مؤمن، مجاهد، خستگی‌ناپذیر، ذوب در ولایت، مخلص، متواضع و مردم‌دار که به‌واسطه همین ویژگی‌ها، رهبر معظم انقلاب از ایشان به‌عنوان «یک مکتب و یک مدرسه درس‌آموز» یادکردند.

امام‌جمعه کمالشهر تأکید کرد: با توجه به شخصیت ممتاز و خدمات ارزنده شهید سلیمانی به جهان اسلام و بشریت، لازم است مکتب حاج قاسم در جامعه، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی به‌درستی تبیین و تدریس شود و هنرمندان، نویسندگان، فیلم‌سازان و اساتید دانشگاه در معرفی این چهره درخشان بیش‌ازپیش نقش‌آفرینی کنند.

نورپور در پایان، با گرامیداشت سالروز صدور نامه تاریخی امام خمینی (ره) به میخائیل گورباچف، رهبر شوروی سابق، گفت: این نامه یک درس‌نامه توحیدی و سند افتخار انقلاب اسلامی است که یادآور نامه‌های پیامبر اکرم (ص) به قیصرها و قدرت‌های بزرگ جهان بود.