به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به معیارهای دینداری اظهار کرد: در روایات اهل بیت (ع)، معیارهایی برای سنجش ایمان و دینداری افراد بیان شده که یکی از مهم‌ترین این معیارها صداقت است؛ صداقت در گفتار، در نیت و در عمل.

وی با بیان اینکه عبادات ظاهری بدون صداقت، ارزش حقیقی ندارند اضافه کرد: باید صداقت را در گفتار، نیت و عمل سرلوحه زندگی خود قرار دهیم تا مشمول وعده الهی شویم.

امام جمعه دشتستان با تبریک ۱۳ رجب، میلاد مولود کعبه و روز پدر بیان کرد: حضرت علی علیه‌السلام، مظهر ایمان و اخلاص است؛ کسی که در همه میدان‌ها، از محراب عبادت تا جبهه‌های نبرد، نمونه کامل بندگی و ایثار بود.

وی با اشاره به وفات حضرت زینب سلام الله علیها خاطرنشان کرد: زینب کبری، پیام‌آور کربلاست؛ کسی که با صبر و استقامت، خون شهیدان را زنده نگه داشت و حقیقت عاشورا را به تاریخ رساند. خطبه‌های کوبنده او در کوفه و شام، لرزه بر اندام دشمنان انداخت و نقشه‌های آنان را بر باد داد.

مصلح با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تاکید کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، نمونه‌ای درخشان از ایمان، اخلاص و ولایتمداری بود که عمر خویش را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و حریم اهل البیت (ع) صرف کرد و با شجاعت و تدبیر، جبهه مقاومت را به یک قدرت بازدارنده در برابر دشمنان اسلام تبدیل کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای فضایی جمهوری اسلامی افزود: ایران عزیز ما توانسته از وابستگی کامل به خارج عبور کند و ماهواره‌های بومی خود را به مدار زمین بفرستد. پرتاب ماهواره‌های مایا، کوثر و ظفر نشان داد که توان فضایی کشور وارد مرحله عملیاتی شده است و این افتخاری است برای ملت بزرگ ایران.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: پرتابگرهای بومی همچون سیمرغ و قائم ۱۰۰، نماد استقلال علمی و اقتدار ملی هستند و نشان می‌دهند که فرزندان این سرزمین توانسته‌اند با اتکا به دانش و ایمان، قله‌های بلند فناوری را فتح کنند.

وی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در جمع معدود کشورهای جهان قرار دارد که چرخه کامل فناوری فضایی را در اختیار دارد؛ و این دستاورد، نشانه‌ای روشن از آینده‌ای درخشان و عزت‌مند برای ملت ماست.

حق اعتراض محفوظ مراقب برنامه دشمن باشیم

وی اضافه کرد: امروز یکی از مسائل مهم جامعه ما، وضعیت اقتصادی و فشارهای معیشتی است. بی‌تردید مشکلات اقتصادی وجود دارد و اعتراض به این وضعیت حق مردم است و امری قابل درک.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: باید توجه داشت که دشمنان این ملت در یک جنگ شناختی گسترده تلاش دارند شرایط را بدتر از آنچه هست نشان دهند و نظام اسلامی را به بی‌عملی متهم کنند.

وی افزود: در حالی که اعتراض صنفی حق مردم است، اما هسته‌های کوچک سازمان‌یافته می‌کوشند مسیر اعتراضات را منحرف کنند و آن را به آشوب تبدیل نمایند. اعتصاب نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه شرایط اقتصادی را سخت‌تر خواهد کرد.

مصلح خاطرنشان کرد: دشمن با طرح مسائلی چون حجاب، آزادی زنان یا برخی رویدادهای هنری و ورزشی، به دنبال تحریک جامعه است تا با کوچک‌ترین خطا از سوی مسئولان، جرقه آشوب‌های جدید را بزند.

وی اضافه کرد: سناریوی ترکیبی دشمن، پیوند دادن اعتراضات اقتصادی و فرهنگی با اقدامات مسلحانه و تروریستی برای بی‌ثباتی کشور است. در چنین شرایطی همه باید هوشیار باشیم و دولتمردان هوشیارتر، تا نقشه‌های دشمن نقش بر آب شود و ملت ایران همچنان سربلند و استوار بماند.

تعطیلی تنها کشتارگاه دام دشتستان

امام جمعه دشتستان ادامه داد: امروز لازم می‌دانم به موضوعی مهم و حیاتی برای شهرستانمان اشاره کنم. تعطیلی تنها کشتارگاه دام دشتستان، علی‌رغم مخالفت همه مسئولان شهرستان اعم از نماینده، فرماندار و دیگر مدیران، هیچ توجیهی ندارد و قابل قبول نیست.

وی گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری هنگفت بخش خصوصی ایجاد شد و حدود ۲۰ نفر به صورت مستقیم در آن مشغول به کار بودند. تعطیلی آن، علاوه بر بیکار شدن این نیروها، موجب هدر رفتن سرمایه عظیم و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. از سوی دیگر، کشتارگاه بوشهر نیز پاسخگوی نیاز استان نیست و این تصمیم، مردم را با مشکلات جدی در تأمین نیازهای روزمره مواجه می‌سازد.

مصلح بیان کرد: چنین اقدامی پیامدهای گسترده‌ای دارد؛ از افزایش بیکاری و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها گرفته تا تضعیف روحیه کار و تلاش در جامعه. این همه اصرار بر تعطیلی و بیکار شدن افراد شاغل در این مجموعه هیچ مبنای منطقی ندارد.

وی افزود: از مدیران استانی می‌خواهیم با نگاه واقع‌بینانه و دلسوزانه، در تصمیمات خود بازنگری کنند و اجازه ندهند سرمایه‌های محلی و اشتغال جوانان از بین برود. حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی و حفظ اشتغال، وظیفه‌ای شرعی، ملی و انقلابی است.