صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان بوشهر؛ کشاورزان مراقب باشند

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار یکشنبه (۱۴ دی) و پایان آن سه شنبه (۱۶ دی) خواهد بود.

وی افزود: کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه، ایجاد تنش دمایی و احتمال سرمازدگی در مزارع و باغات کشاورزی از مخاطرات این هشدار است و منطقه اثر آن غالب نقاط استان بویژه مناطق شرقی و ارتفاعات خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایجاد تنش دمایی و احتمال خسارت به مزارع و باغات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.

وی افزود: توصیه می‌شود طی این مدت ضمن تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی در مزارع و باغات اندیشیده شود.