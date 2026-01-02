  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان بوشهر؛ کشاورزان مراقب باشند

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان بوشهر؛ کشاورزان مراقب باشند

بوشهر- مدیرکل هواشناسی بوشهر از کاهش محسوس دما، ایجاد تنش دمایی در مزارع و باغات کشاورزی و صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار یکشنبه (۱۴ دی) و پایان آن سه شنبه (۱۶ دی) خواهد بود.

وی افزود: کاهش دما بین ۴ تا ۸ درجه، ایجاد تنش دمایی و احتمال سرمازدگی در مزارع و باغات کشاورزی از مخاطرات این هشدار است و منطقه اثر آن غالب نقاط استان بویژه مناطق شرقی و ارتفاعات خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: ایجاد تنش دمایی و احتمال خسارت به مزارع و باغات کشاورزی از اثرات این مخاطره است.

وی افزود: توصیه می‌شود طی این مدت ضمن تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی در مزارع و باغات اندیشیده شود.

کد خبر 6709946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها