به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خصوص حوادث اخیر در کشور و استان لرستان بیانیه‌ای را صادر کرد.

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

انقلاب اسلامی ایران، ثمره مجاهدت و جان‌فشانی مردان، زنان و جوانان مؤمن، فداکار و غیوری است که با نثار جان خود این نهضت ایمانی را با جان‌ودل حفظ نموده، و مغلوب رویدادهای گوناگون سیاسی و فتنه‌های متعدد نشده است.

دولت راه را بر هر گونه سو استفاده معاندان و تروریست‌ها مسدود کند

عواملی همچون بیکاری جوانان، تورم افسارگسیخته، عدم ثبات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، احتکار و گران‌فروشی بی‌حدوحساب، و عدم عمل به وعده‌های اعلامی توسط مسئولان کشوری، تا افزایش شکاف‌های طبقاتی، همیشه بستری برای وقوع ناآرامی‌های اجتماعی بوده است و تجربه نشان داده، در صورت عدم کنترل و حل‌نکردن این عوامل در کشور، آشوب‌های اجتماعی را در پی دارد و ضرر و زیان عمیقی به ملت وارد و اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی خدشه‌دار خواهد نمود.

مهم‌ترین چیزی که در حوادث این روزها در کشور و در استان قابل‌توجه است حضور عناصر فتنه‌گر و فرصت‌طلبان داخلی و خارجی در تخریب اموال عمومی و تعرض به مردم و سوق‌دادن مطالبات طبیعی و معمولی به اغتشاش و آشوب است که دولت باید با تدابیر لازم و به‌کارگیری وزیران و مدیران توانا، دانا و متعهد و تبدیل نقاط ضعف به قوت، راه را بر هرگونه سو استفاده اشرار، معاندین تبهکار، تجزیه‌طلب و تروریست‌ها مسدود کند و مانع موج‌سواری مطالبات انتقادی و به حق مردم شوند.

بازی در میدان دشمن خیری برای کشور نخواهد داشت

شبکه امامت جمعه و روحانیت مکرم در مصلاهای نمازجمعه و مساجد در یک ماه اخیر نسبت به بی‌ثباتی بازار و اقتصاد و عدم تنظیم بازار، بارها تذکر اکید دادند که بی‌توجهی به این امور موجب ایجاد بستری برای آشوب و اغتشاش است، ولی متأسفانه در عمل اتفاقات دیگری به وقوع پیوست.

مردم شریف و عزیزمان می‌دانند که انتقاد و اجتماع مسالمت‌آمیز در بیان مشکلات موجودِ اقتصادی و گرانی، حق طبیعی است که همیشه در نظام جمهوری اسلامی، چنین حقی وجود داشته، اما درک شرایط و موقعیت و دیدن دشمنِ در کمین نشسته، نشانه عقلانیت و بصیرت است که ملت ایران و مردم متدین و انقلابی استان لرستان از آن بهره‌مند هستند و می‌دانند بازی در میدان دشمن خیری برای کشور نخواهد داشت، زیرا از آن دشمن حیله‌گر، با آن سوابق زشت و پلید، انتظار دوستی و دلسوزی نمی‌رود، ازاین‌رو، ورود به هر اجتماعی که موجب آشوب و اغتشاش می‌شود حرام شرعی است.

حفظ وحدت مقدس و عدم اختلاف یک واجب شرعی است

امروز بر اساس تکلیف شرعی از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حفظ وحدت مقدس و عدم اختلاف، یک واجب شرعی است و باید توجه داشت که حمایت از دولت، نه به معنای تأیید رفتار همه دولت مردان، در کشور و در استان است، بلکه برای پیشگیری از اتفاقات و فتنه‌گری‌ها و جلوگیری از طرح‌های دشمن است، پس باید با سعه‌صدر برای حفظ امنیت و ثبات کشور عزیزمان، ایران اسلامی از هیچ تلاشی برای شکست نقشه‌های دشمن کوتاهی نکنیم.

به‌رغم همه سختی‌ها و مشکلات و تحریم‌ها نقاط ارزشمند فراوانی برای حرکت در جهت تقویت اسلام و جمهوری اسلامی در کشور وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد که این خود، جریان ایجاد ناامیدی در کشور را که دشمن به دنبال آن است، خنثی می‌کند، تا با اولویت سازی سران سه قوه و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و اقدامات اساسی و راهبردی در کشور و استان از گردنه‌های سخت و دشوار عبور کنیم.

لزوم ایجاد ثبات در بازار ارز، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

آنچه باید به‌عنوان اولویت‌های واقعی و ضروری مورد ملاحظه قرار گیرد، اتحاد مقدس و یکپارچگی در جامعه علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، آرایش جنگی در ساحت رسانه، و تغییر وضعیت از تدافعی به تهاجمی در برابر دشمن، عدم تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و سیاست‌های تضعیف‌کننده در اتحاد مقدس، ایجاد ثبات در بازار ارز، حفظ و ارتقا ارزش پول ملی و مبارزه با احتکار، ارائه بسته‌های فوری اقتصادی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، برای بهترشدن وضعیت معیشتی مردم، مبارزه قاطع با فساد و جلوگیری از طرح‌های فسادزا و ایجاد تقویت اعتماد عمومی، مبارزه با گرانی‌های افسارگسیخته و احتکار در همه کالاها و اجناس به‌خصوص در اقلام معیشتی، از تولید تا توزیع و فروش، البته نه به روش‌های کنونی که ناکارآمدی خود را نشان داده است.

در برقراری نظم و آرامش و امنیت مشارکت کنیم

در خاتمه از همه مردم شریف استان لرستان خصوصاً جوانان عزیز درخواست می‌کنم که در برقراری نظم و آرامش و امنیت مشارکت نمایند و از حافظان نظم و امنیت و نیروی انتظامی، و بسیجیان عزیز و جان‌برکف حمایت، و با آنان همکاری نمایند.

روشن است که در این مقطع حساس، عموم مردم آگاه و جوانان پرشور و شعور در دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی خود، مبنا را بر حفظ آرامش گذاشته و در مسیر امنیت ملی و دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی در برابر تروریست‌های تبهکار و بمب‌گذار و آدمکش اقدام خواهند نمود و بر همان مسیری که ولی‌امر مسلمین حضرت امام مدظله‌العالی ترسیم نموده است گام برمی‌دارند.

از خداوند متعال برای بسیجی شهید امیرحسام خدایاری علو درجات، و برای خانواده و بازماندگان صبر و شکیبایی و برای مجروحین مدافع نظم و امنیت، شفای عاجل را درخواست می‌نمایم.