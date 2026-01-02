شکری: ۶۱۰ خودروی گرفتار در برف در آذربایجان غربی امدادرسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در این زمینه با اشاره به اینکه تمامی محورهای ارتباطی استان باز و تردد روان در آنها برقرار است، افزود: در حال حاضر در اغلب محورهای مواصلاتی استان ازجمله اشنویه، نقده، پیرانشهر، میاندوآب، تکاب، خوی شاهد کولاک شدید و در محورهای بوکان، چایپاره و چالدران کولاک همراه با بارش برف گزارش میشود.
وی یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ نفر از راهداران استان با استفاده از ۱۹۵ دستگاه انواع ماشینآلات و مصرف ۲۷۰۰ تن شن و ماسه سه هزار و ۶۹۰ کیلومتر برف روبی در محورهای اصلی و فرعی استان را انجام دادند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تصریح کرد: در این بازه زمانی راهداران استان ۹۹ محور روستایی را به طول ۴۹۶ کیلومتر برف روبی کردند.
شکری یادآورشد: در این مدت زمان ۳۶ نفر از مسافران در راه مانده گرفتار در برف اسکان اضطراری داده شده و ۶۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف نیز توسط راهداران تلاشگر رهاسازی شدند.
وی خاطر نشان کرد: از رانندگان در خواست میشود با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ادامه بارشها و کاهش محسوس دما، تا اوایل هفته آینده از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت سفر حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.
