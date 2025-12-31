منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از شب گذشته شاهد کاهش محسوس دما در سطح استان بودیم، به‌طوری که امروز دمای بویین‌میاندشت به منفی ۲۱ درجه سانتی‌گراد، چادگان منفی ۱۶، فریدونشهر منفی ۱۱، داران منفی ۱۶، میمه منفی ۲۰ و شهر اصفهان به منفی ۵ درجه سانتی‌گراد رسید.

ثبت دمای زیر صفر درجه در ۳۹ ایستگاه هواشناسی اصفهان

وی افزود: از مجموع ایستگاه‌های هواشناسی استان، ۳۹ ایستگاه دمای صفر و زیر صفر را ثبت کرده‌اند و خور و بیابانک با دمای مثبت ۱۶ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی و ثبت شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه موج بارندگی از استان خارج شده است، گفت: در حال حاضر توده هوای سرد در استان مستقر است. امروز شاخص آلاینده‌های هوا در وضعیت زرد قرار دارد اما برای فردا افزایش آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود. از روز جمعه به‌تدریج با افزایش دما و کاهش غلظت آلاینده‌ها روبه‌رو خواهیم بود و تا پایان هفته آینده نیز روند کاهش آلودگی هوا ادامه دارد.

مسیر دسترسی به ۱۵ روستای فریدونشهر همچنان مسدود است

شیشه‌فروش با اشاره به وضعیت راه‌های مواصلاتی استان تصریح کرد: همه راه‌های اصلی و شریان‌های مواصلاتی استان باز هستند، اما ۱۵ روستا در مناطق پشتکوه و پیشکوه همچنان مسدود است که چهار تیم عملیاتی برای بازگشایی این معابر در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: برف‌روبی در روستاها و شهرهای غرب استان همچنان در حال انجام است و تاکنون حدود ۶ هزار کیلومتر از مسیرهای استان برف‌روبی شده است. با توجه به بارش‌های اخیر و شرایط جوی، باید منتظر ماند و اثرگذاری وضعیت جوی در ماه بهمن را نیز بررسی کرد.

۱۲۰ تیم شرکت‌های برق و مخابرات در غرب استان فعال شدند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به خسارات ناشی از شرایط جوی نیز اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق شاهد برخورد صاعقه با شبکه‌های برق بودیم که در پی آن، ۱۲۰ تیم از شرکت‌های برق و مخابرات نسبت به اصلاح شبکه‌ها و سایت‌های مخابراتی و برق اقدام کردند.

وی افزود: در تعدادی از روستاهای شهرستان فریدن افت فشار گاز گزارش شد که با تلاش عوامل فنی، این مشکل برطرف شده است و هم‌اکنون عوامل راهداری نیز به‌صورت مستمر در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های صرفه‌جویی، به‌ویژه در مصرف برق و گاز، به پایداری شبکه‌های انرژی در روزهای سرد پیش‌رو کمک کنند.