رئیس رسانه ملی: شهید فقهی نماد پیشرفت علمی و اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما شامگاه پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید مقاومت سیدامیرحسین فقهی، شهید دانشمند هسته‌ای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام، ضمن یادآوری مظلومیت این شهید بزرگوار، اظهار داشت: شهید فقهی مظلومانه به شهادت رسید و در میدان علم و پیشرفت کشور حضور داشت، نه در میدان نبرد نظامی. او نماد اقتدار و پیشرفت کشور در عرصه علمی بود.



جبلی با تأکید بر رسالت رسانه ملی در معرفی شهدای علمی و دفاع از دستاوردهای کشور افزود: رسانه ملی با معرفی الگوهای افتخارآمیز، وظیفه دارد از تمام ظرفیت‌های خود برای تبیین ایثار و مجاهدت شهدای نظام اسلامی بهره گیرد و یاد و خاطره آنان را در میان نسل‌های جدید زنده نگه دارد.



رئیس رسانه ملی همچنین با اشاره به اهمیت ماندگاری یاد و سیره شهدا، خاطرنشان کرد: تولید آثار رسانه‌ای فاخر و مستند از زندگی، منش و گفتار شهدا، سرمایه معنوی ارزشمندی برای جامعه و نسل‌های آینده است و باید این مسیر با دقت و اهتمام ادامه یابد.



در ادامه این دیدار، مادر شهید سیدامیرحسین فقهی با بیان ویژگی‌های اخلاقی و علمی فرزندش گفت: شهادت مزد تلاش‌ها و مجاهدت‌های فرزندم بود. او هیچ‌گاه به دنبال مطرح کردن خود نبود و همواره از شهرت دوری می‌کرد و دوست داشت گمنام بماند.



وی افزود: شهید فقهی در مکتب شهید دکتر شهریاری رشد کرد و در فعالیت‌های هسته‌ای به نبوغ و بالندگی رسید. زندگی او آرام و خاموش بود، اما رفتنش طوفانی به پا کرد و ملتی را به حرکت و جوشش درآورد. این فقدان برای ما بسیار سخت بود، اما با شهادتش به آرامش رسیدیم و او نیز به آرزوی دیرینه خود دست یافت.