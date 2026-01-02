به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در بازدید از زمین ورزشی روستای محمدآباد با تقدیر از مشارکت مؤثر مجموعه شورا و دهیاری در اجرای این پروژه در کنار اعتبارات دولتی، اظهار داشت: اجرای این طرح از ضروریات روستا بود که بحمدالله در دولت چهاردهم محقق شد.

وی افزود: احداث این زمین ورزشی نقش مهمی در ایجاد نشاط، شادابی و پویایی میان جوانان و نوجوانان روستا دارد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در منطقه باشد.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: این پروژه همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و در خدمت جوانان و ورزش‌دوستان روستای محمدآباد قرار خواهد گرفت.