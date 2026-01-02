  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

زمین ورزشی روستای محمدآباد در دهه فجر افتتاح می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از افتتاح و بهره‌برداری زمین ورزشی روستای محمدآباد همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در بازدید از زمین ورزشی روستای محمدآباد با تقدیر از مشارکت مؤثر مجموعه شورا و دهیاری در اجرای این پروژه در کنار اعتبارات دولتی، اظهار داشت: اجرای این طرح از ضروریات روستا بود که بحمدالله در دولت چهاردهم محقق شد.

وی افزود: احداث این زمین ورزشی نقش مهمی در ایجاد نشاط، شادابی و پویایی میان جوانان و نوجوانان روستا دارد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در منطقه باشد.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: این پروژه همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و در خدمت جوانان و ورزش‌دوستان روستای محمدآباد قرار خواهد گرفت.

