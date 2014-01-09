برگزاری یادواره 21 شهید روستای محمد آباد با حضور حجت الاسلام سید علی خمینی

سرهنگ محمد تقی ملکش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطر ایثارگری شهیدان 8 سال دفاع مقدس هر ساله در روستای محمدآباد برپا می شود.

وی برگزاری این یادواره را برای بیست و یکمین سال متوالی در روستای محمد آباد دانست و افزود: در سال جاری این یادواره با سخنرانی حجت الاسلام سید علی خمینی و حضور جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی در سالن ورزشی شهدای محمدآباد برگزار می شود.

سرهنگ ملکش از برپایی همزمان نمایشگاه عکس شهدا و جانبازان روستای محمدآباد در یادواره 21 شهید روستا خبرداد و افزود: عکس شهدا، جانبازان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس روستای محمد آباد توسط مسئول فرهنگی پایگاه بسیج روستا جمع آوری شده و در این یادواره مورد بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان، نمایشگاه عکس شهدا، جانبازان و رزمندگان روستای محمدآباد در هفته بسیج سال جاری برای اولین بار برگزار شد که مورد استقبال عموم قرار گرفت.

