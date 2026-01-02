به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات صبح امروز شرایط جوی آرام خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد شمال غربی بر روی جزایر شرقی خلیج فارس (کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و غرب قشم) و فراساحل تنگه هرمز مورد انتظار است و دریا کمی مواج خواهد شد.

توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی در این مناطق با احتیاط صورت پذیرد.

از بعدازظهر شنبه ۱۳ دی تا اواخر وقت یکشنبه ۱۴ دی، خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی، مواج خواهد شد و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز در این مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود.

سرعت باد به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲۰۰ سانتی متر خواهد رسید. توصیه می‌شود ضمن جلوگیری از تردد شناورهای سبک و صیادی، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت پذیرد.

پیش آگاهی مهم هفته آینده: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا نیز طی این مدت دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، به تدریج تا اواسط هفته آینده در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.