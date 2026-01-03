آغاز مهمانی ۳ روزه معتکفان در مساجد استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه شنبه مراسم معنوی اعتکاف در استان یزد آغاز شد. در این ایام، ۳۹۱ مسجد در سراسر استان میزبان معتکفانی هستند که برای خلوت با معبود خود، سه روز از همه تعلقات دنیوی فاصله گرفته‌اند تا به راز و نیاز بپردازند.

این آئین روح‌بخش به واسطه همزمانی ولادت حضرت علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، حال و هوایی ویژه به خود گرفته است.

گزارش‌ها و آمار از استقبال گسترده و کم‌سابقه معتکفان، به ویژه نسل جوان و نوجوان در مساجد یزد حکایت دارد. این حضور، تصویری امیدبخش از تداوم پیوند نسل جدید با سنت‌های عمیق دینی را به نمایش می‌گذارد و فضای مساجد را با نشاطی ویژه همراه ساخته است.

فضای مساجد یزد در این ایام، ترکیبی زیبا از زمزمه‌های مناجات، سکوت‌های عارفانه و یاد شهیدان است. دارالعباده در این روزها، جلوه‌ای کامل از شهر ایمان و وحدت معنوی است.