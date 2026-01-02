به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان، از کتاب قرار هشتم، زندگینامه شهید خادمالرضا، «مجتبی شهیدی زاده» نوشته حجتالاسلام علیرضا فاضلی، در بخش تخت شهرستان بندرعباس رونمایی شد.
این مراسم با مشارکت جمعی از مسئولان محلی، فرهنگیان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
آیتالله محمد عبادیزاده نماینده ولیفقیه در هرمزگان با تقدیر از نویسنده اثر گفت: شناخت و معرفی شهدا، تداوم راه آنان است. هر صفحه از این آثار نه صرفاً روایت یک زندگی، که استمرار یک باور و یک آرمان است. امروز بیش از هر زمان نیازمند بازخوانی ایمان و اخلاص شهدا در قالب هنر و ادبیات هستیم.
او با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه افزود: نویسندگان متعهد نقش مؤثری در انتقال فرهنگ ایثار دارند. باید فضای فرهنگی کشور را به سمتی ببریم که مطالعه زندگی شهدا الهامبخش نسل جوان باشد، نه صرفاً یک روایت تاریخی.
حجتالاسلام علیرضا فاضلی نویسنده کتاب، هدف از تألیف این اثر را ادای دین به مقام شهید خادمالرضا شهیدی زاده و معرفی ارزشهای والای او به نسل آینده دانست و اظهار داشت:
شهدا مشعلداران مسیر ایماناند. نگارش کتابهای زندگینامه آنان برای من فقط یک کار پژوهشی نیست؛ یک گفتوگو با وجدان زمانه است تا نسل جوان بداند آرامش امروز ما، حاصل رشادت، فداکاری و انتخاب آگاهانه آنان است.
فاضلی که پیشتر چندین عنوان درباره زندگی شهدای هرمزگان منتشر کرده است، افزود: در کتاب قرار هشتم تلاش کردهام تصویری انسانی و واقعی از شهید خادمالرضا ارائه دهم؛ از روزهای نوجوانی و خدمت او در جبهه تا لحظه وصال. این اثر حاصل گفتوگو با خانواده، همرزمان و اسناد برجایمانده از دوران دفاع مقدس است.
