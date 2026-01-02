  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

خودکار: ۷۵۰۰ متر از پوشش جنگلی لیسار تالش طعمه حریق شد

تالش- رئیس اداره محیط زیست تالش از مهار کامل حریق ۷۵۰۰ متر مربع از پوشش جنگلی دست کاشت کاج در منطقه حفاظت شده لیسار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر خودکار اظهار کرد: آتش‌سوزی جنگل و کاجستان در حاشیه منطقه حفاظت شده لیسار که از شامگاه پنجشنبه یازدهم دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، با تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و مشارکت مردم منطقه، صبح روز جمعه به‌طور کامل خاموش شد و از گسترش حریق جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: در این حادثه, حدود ۷۵۰۰ متر مربع از پوشش جنگلی دست‌کاشت کاج طعمه حریق شد.

رئیس اداره محیط زیست تالش خاطرنشان کرد: عوامل این حادثه در دست بررسی و شناسایی قرار دارند و گزارش‌های تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی گفت: این رخداد بار دیگر اهمیت حضور به‌موقع نیروهای حفاظتی و نقش مؤثر جوامع محلی در صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را نشان داد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ضمن قدردانی از همراهی مردم منطقه، بر ضرورت افزایش همکاری‌های مردمی و آموزش‌های زیست‌محیطی برای پیشگیری از چنین حوادثی تأکید می‌کند.

