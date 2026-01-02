قصه عملیات آزادسازی بوکمال روی آنتن شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، قسمت ۳۱ از برنامه «کافه مستند» به نمایش مستند «دوئل بوکمال» تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و بنیاد مکتب شهید سلیمانی، به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی اختصاص دارد.

این اثر شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه افق می‌رود و و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و مهدی انصاری به عنوان منتقد به گفتگو می‌نشیند.

مستند «دوئل بوکمال» که برنده جایزه بهترین نویسنده گفتار متن و بهترین تدوین از هفدهمین جشنواره مستند «سینماحقیقت» است، به روایت عملیات نفسگیر و پیچیده آزادسازی بوکمال به عنوان یکی از شاهکارهای عملیات حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد. در این مستند برای اولین بار از تصاویر و قسمت‌های دیده نشده این عملیات پرده برداری شده است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «مستندساز، سفیر فرهنگی» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.