سیدعلی محمد فروتن، در گفتوگو با خبرنگار مهر، به تشریح جامع اقدامات سپهبد شهید قاسم سلیمانی در دورانهای مختلف از جمله دفاع مقدس، فرماندهی قرارگاه جنوب شرق کشور و نیروی قدس پرداخت و اظهار کرد: تمامی این اقدامات تأثیر مستقیم بر تأمین امنیت ملی ایران داشته است.
وی افزود: عملکرد شهید سلیمانی در هر برهه، یک سنگ بنای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
از خط مقدم جبههها تا قلب مقاومت
فروتن به نقش شهید سلیمانی در دفاع مقدس و تشکیل لشکر ۴۱ ثارالله اشاره کرد و نقش ویژه این یگان را در عملیاتهای سرنوشتساز والفجر ۸ و کربلای ۵ برجسته ساخت، حاج قاسم در جریان این نبردها مجروح و جانباز شد.
کارشناس مسائل سیاسی به دوران فرماندهی قرارگاه جنوب شرق کشور توسط سردار اشاره و تصریح کرد: در دوران فرماندهی این قرارگاه، مهمترین وظایف ایشان، ایجاد امنیت و مقابله با اشرار و تروریستهای منطقه و همچنین سازماندهی فضای امنیتی و اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور بود.
فروتن به دورانهای فرماندهی نیروی قدس در چندین کشور توسط سردار دلها اشاره کرد و گفت: اقدامات حاج قاسم در افغانستان به دو بخش تقسیم میشود، دهه ۷۰، کمک به دولت افغانستان و فرمانده آن، احمد شاه مسعود، و جلوگیری از تسلط طالبان و نیروهای افراطی از جمله بن لادن شدند.
وی افزود: سردار شهید پس از شکست داعش در عراق و سوریه، در پی طرح جدید آمریکا برای انتقال بقایای داعش به افغانستان جهت اثرگذاری بر امنیت ملی ایران، شهید سلیمانی با سازماندهی طالبانی که تفکرات گذشته خود را اصلاح کرده بودند، توانست با ایستادگی در مقابل داعش، از تسلط این گروه تروریستی بر همسایه شرقی ایران جلوگیری کند.
کارشناس مسائل سیاسی، به نقش حاج قاسم در عراق؛ تثبیت حاکمیت و خنثیسازی تهدید تجزیه اشاره کرد و گفت: اقدامات در عراق شامل سه محور اصلی بود، از جمله کمک به شکلگیری دولت شیعه و انقلابی پس از سرنگونی صدام و حضور تمام عیار آمریکاییها بوده است.
وی ادامه داد: مقابله قاطع با داعش در شرایطی که این گروه تروریستی بخش قابل توجهی از خاک عراق را تسخیر کرده و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی ایران شده بود.
کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به نقش حاج قاسم سلیمانی در امر جلوگیری از تجزیه اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی، برخی مقامات دولت عراق در فکر تجزیه اقلیم کردستان و جدا کردن آن از دولت عراق بودند که اگر موفق میشدند، این سرزمین به پایگاه دائمی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در همسایه شمال غربی ایران تبدیل میشد و میتوانست تهدیدات جدی علیه ایران باشد که با درایت و حضور ایشان این طرح آمریکایی - صهیونیستی نیز خنثی شد.
سوریه؛ پاسداری از حرم و نبردی که تاریخ منطقه را تغییر داد
وی ادامه داد: سردار دلها در سوریه، یمن، لبنان و فلسطین؛ محور مقاومت را تشکیل داد، آنچه در سوریه، صورت داد تمرکز بر مقابله با داعش و حفظ امنیت حرم مطهر حضرت زینب (س) و تأمین امنیت ملی کشور بوده است.
وی ادامه داد: سردار شهید، در یمن، لبنان و فلسطین، با سازماندهی جوانان و ارائه کمک مستشاری در مقابله با رژیم متجاوز کار صهیونیستی پرداختند و آنها را در قالب شبکهای بزرگ از محور مقاومت سازماندهی کردند که اکنون نقشآفرین اصلی در غرب آسیا است.
فروتن در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: همه اقدامات ایشان علاوه بر تأثیر شگرف بر تحولات منطقه، تأثیر مستقیمی نیز بر امنیت ملی ایران داشت. از مقابله با داعش در افغانستان، تا تشکیل دولت انقلابی در عراق، شکست داعش در سوریه و عراق، جلوگیری از تجزیه کردستان عراق، سازماندهی جوانان عراقی، لبنانی، فلسطینی و یمنی در مقابله با رژیم صهیونیستی، تشکیل محور بزرگ و مهم مقاومت، همگی به صورت مستقیم منافع ملی ایرانیان را تأمین نمود.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: از این جهت هر انسان آزادهای که با انصاف به مسائل کشور و منطقه نگاه کند باید به خود افتخار کند در زمانهای زندگی کرده که سعادت درک فداکاریها و ایثارگریهای این قهرمان بزرگ را داشته است.
نظر شما