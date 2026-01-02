  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

پویش نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

یاسوج- سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری پویش سراسری نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری از برگزاری پویش نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» در استان خبر داد و گفت: این برنامه در راستای اجرای طرح مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» و به مناسبت سالروز میلاد با سعادت امام علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: پویش سراسری «به نیت حاج قاسم در همه جای ایران درخت می‌کاریم» روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور و با پخش زنده از شبکه اول سیما در شهرستان‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پویش در شهرستان‌های بویراحمد، تنگ کناره یاسوج، دنا دستک سی‌سخت، کهگیلویه تنگ سولَک، چرام چشمه زعفران، لنده سرگچ، باشت دره باشت و بهمئی در بیشه خشکو برگزار می‌شود.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این پویش ملی، گفت: حضور مشتاقانه مردم در این نهال‌کاری نماد احترام به مقام شهید سلیمانی و گامی مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی استان است.

