به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نظری از برگزاری پویش نهال‌کاری «به نیت حاج قاسم» در استان خبر داد و گفت: این برنامه در راستای اجرای طرح مردمی «کاشت یک میلیارد درخت» و به مناسبت سالروز میلاد با سعادت امام علی (ع)، روز پدر و سالگرد شهادت سردار سلیمانی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: پویش سراسری «به نیت حاج قاسم در همه جای ایران درخت می‌کاریم» روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور و با پخش زنده از شبکه اول سیما در شهرستان‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این پویش در شهرستان‌های بویراحمد، تنگ کناره یاسوج، دنا دستک سی‌سخت، کهگیلویه تنگ سولَک، چرام چشمه زعفران، لنده سرگچ، باشت دره باشت و بهمئی در بیشه خشکو برگزار می‌شود.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در این پویش ملی، گفت: حضور مشتاقانه مردم در این نهال‌کاری نماد احترام به مقام شهید سلیمانی و گامی مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پوشش گیاهی استان است.