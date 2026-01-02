  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

اقدامات لازم در جهت رفع ناترازی در بانک مسکن درحال اجراست

اقدامات لازم در جهت رفع ناترازی در بانک مسکن درحال اجراست

بانک مسکن از پیگیری لازم در راستای رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی به منظور اجرای تکالیف قانونی خود با مساعدت و راهبری وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و همکاری سازمان بورس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، مدیران ارشد بانک مسکن جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس واوراق بهادار در این خصوص انجام داده و همچنان برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن از محل ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دست اقدام است.

در همین راستا و به منظور افزایش سرمایه پیش بینی شده در بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از طریق انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات، آیین نامه تاسیس صندوق مذکور به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در اوایل اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد که گامی موثر در این زمینه محسوب می‌شود.

همچنین انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن در دست اقدام می‌باشد که با نهادهای مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تبادل نظر و رایزنی است.

کد خبر 6710154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها