اقدامات لازم در جهت رفع ناترازی در بانک مسکن درحال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، مدیران ارشد بانک مسکن جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس واوراق بهادار در این خصوص انجام داده و همچنان برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن از محل ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دست اقدام است.

در همین راستا و به منظور افزایش سرمایه پیش بینی شده در بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از طریق انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات، آیین نامه تاسیس صندوق مذکور به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در اوایل اردیبهشت سال جاری ابلاغ شد که گامی موثر در این زمینه محسوب می‌شود.

همچنین انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن در دست اقدام می‌باشد که با نهادهای مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تبادل نظر و رایزنی است.