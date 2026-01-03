خبرگزاری مهر، گروه استانها: شش سال از پرواز آسمانی دو فرمانده بزرگ جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، میگذرد. ترور بزدلانه این دو قهرمان در فرودگاه بغداد، اگرچه ضربهای دردناک بود، اما فصل جدیدی را در استمرار و پویایی جبههای گشود که آنان معماران اصلی آن بودند. در ششمین سالگرد این واقعه تلخ، بازخوانی مکتب فکری، سیره عملی و کارنامه درخشان این شهیدان حیاتی است.
امروز، در ششمین سالگرد شهادت دو فرمانده بزرگ و استثنایی جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، نام این دو مجاهد فراتر از مرزها، همچنان قلب تپنده محور مقاومت است. شش سال پیش در چنین روزی، ترور ناجوانمردانه این مردان بزرگ، اگرچه ضایعهای عظیم بود، اما در عمل، منجر به تولد یک «مکتب فکری» شد؛ مکتبی که بر پایه اخلاص، اقدام عملی و فهم دقیق از تحولات منطقه بنا شد.
ششمین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، فرصتی است تا بار دیگر به تبیین و تداوم راهی بپردازیم که این دو فرمانده بزرگ، آن را با خون خود امضا کردند. این دو شخصیت برجسته، فراتر از نقشهای نظامی، یک مکتب فکری و عملیاتی را پایهگذاری کردند که ریشه در ایمان عمیق، اخلاص فردی و تعهد به ارزشهای اسلامی داشت.
مکتب سلیمانی، با پیوند دادن «میدان، فرهنگ و جامعه»، مقاومت را از یک کنش صرفاً نظامی به نهضتی تمدنساز و مردمی تبدیل ساخت. این رویکرد راهبردی، اصلیترین ابزار مقابله با طرحهای سلطهگرانه و مهار تروریسم تکفیری در منطقه بود. سیره عملی این شهدا، بهویژه در محور مقاومت، نه تنها امنیت پایدار را در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران رقم زد، بلکه الگویی برای ایستادگی در برابر دشمنان ملتها شد.
این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این میراث ماندگار نیز، از سیره عملی و انقلابی که اخلاص را به قدرتی اجتماعی تبدیل کرد، تا نقش محوری آنها در شکستهای بزرگ نظامی علیه ساختارهای تروریستی منطقه، و در نهایت، چشمانداز تداوم این مکتب فکری در تقویت جبهه مقاومت اسلامی در جهان امروز میپردازد.
امام جمعه نظرآباد: وصیتنامه سردار سلیمانی «رازنامه مکتب سلیمانی» است
حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه شهرستان نظرآباد، در گفتوگو خبرنگار مهر با اشاره به توصیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره مطالعه کتاب «الغارات»، گفت: وصیتنامه حاج قاسم همچون شهادتش بیدارکننده، آموزنده و هشداردهنده است و میتوان آن را «رازنامه مکتب سلیمانی» دانست.
وی با اشاره به سخنی از سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: سردار در یکی از سخنرانیهای خود توصیه کرده بود: کتاب الغارات را حتماً بخوانید، مقتل کاملی است. اگر آن را بخوانید، امروز برای این حکومتی که در استمرار حکومت علی بن ابیطالب (ع) است، آگاهانهتر و بدون تعصبات فردی و حزبی نگاه میکنیم، نظر میدهیم و دفاع میکنیم.
امامجمعه شهرستان نظرآباد افزود: این بیان از مرد بزرگی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، صاحب یک مکتب است، بسیار قابل تأمل بوده و میتواند راهکاری برای بصیرتیابی فعالان جبهه انقلاب باشد.
محمدی ادامه داد: بصیرت در فرهنگ اسلام ناب و گفتمان انقلاب اسلامی، بهمعنای قدرت تشخیص حق از باطل و اقدام بهموقع و هوشمندانه در مسیر جبهه حق است. چنانکه امیرالمؤمنین (ع) فرمودهاند: «فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فِقدانِ الْبَصیرَةِ»؛ از دست دادن بینایی آسانتر از نداشتن بصیرت است.
وی با بیان اینکه اسلامشناسی، دشمنشناسی و زمانشناسی سه مؤلفه اصلی بصیرت هستند، تصریح کرد: یکی از ارکان زمانشناسی، داشتن آگاهی تاریخی است. امیرالمؤمنین (ع) نیز در وصیت به امام حسن مجتبی (ع) فرمودند: «با آنچه در گذشته دیده یا شنیدهای، برای آنچه هنوز نیامده استدلال کن، زیرا تحولات زندگی همانند یکدیگرند».
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد: وصیتنامه حاج قاسم سلیمانی، همچون شهادت و تشییع پیکر مطهرش، اثری بیدارکننده و روشنگر دارد. همه بخشهای زندگی این مرد الهی، از آغاز تا پایان، همراه با بیدارسازی و بصیرتبخشی است.
محمدی گفت: وصیتنامه شهید سلیمانی بیش از هر چیز، یادآور وصیتنامه امام خمینی (ره) است. گویی شاگرد برجسته امام، از قلههای معرفت و تجربه، رازهای نهفته را دیده و بازگو کرده است. به همین جهت میتوان این وصیتنامه را «رازنامه مکتب سلیمانی» نامید.
وی افزود: در این وصیتنامه، استاد بزرگ مکتب جهاد و مقاومت، آخرین درس خود را به مردم و دوستداران انقلاب هدیه میدهد؛ درسی که در یک جمله خلاصه میشود: «بودن برای خدا».
امامجمعه شهرستان نظرآباد تأکید کرد: وصیتنامه سردار سلیمانی در حقیقت، وجود کتبی اوست؛ شرحی مکتوب از حیات چهلسالهاش در مسیر جهاد، هجرت، معرفت و محبت که همه در یک جمله خلاصه میشود: خام بُدم، پخته شدم، سوختم!
ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛ تکریم نماد سرباز واقعی ولایت
داوود شمس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ایشان را «نماد سرباز واقعی برای امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب» خواند و به ابعاد شخصیتی و نقشآفرینیهای بینالمللی این فرمانده فقید پرداخت.
وی با اشاره به کلامی منسوب به روایت دینی، اظهار کرد: «شخصیتی بودند که بین خودشان و خدا را اصلاح کردند و خداوند محبت او را در قلوب تمام عاشقان خود قرار داد.» وی سردار سلیمانی را «انسان خودساخته و اهل تقوای واقعی» توصیف کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، به وعده سردار سلیمانی مبنی بر نابودی داعش تا سه ماه آینده اشاره کرد و گفت: «این «من» که او گفت، «من الهی» بود؛ یعنی انسانی وارسته، اهل تقوا، اهل رعایت تمام مباحث اخلاقی و اعتقادی.»
نقشآفرینی دیپلماتیک و مبارزه با تروریسم
این مقام مسئول به جایگاه منطقهای سردار سلیمانی اشاره کرد و بیان داشت: ایشان در آن زمان که داعش بخشهای عظیمی از عراق و سوریه را گرفته بود، به عنوان سفیر نظام جمهوری اسلامی ایران به دیدار رئیس جمهور روسیه رفتند و آنها را متقاعد کردند که دستگاه نظامی روسیه در سوریه حضور پیدا کند تا با جریانی که پشت سر آن آمریکاییها هستند و داعش را ایجاد کردند، مقابله شود.» شمس با اشاره به تشییع میلیونی پیکر ایشان پس از ترور توسط «دستان خبیث ترامپ ملعون»، محبت مردم به این «انسان خودساخته عاشق» را نشانهای از جایگاه الهی او دانست.
وی نامگذاری روز مبارزه با تروریسم به نام «روز شهادت سردار» را «نامگذاری با مسمایی» خواند و تأکید کرد: «سردار آمد و شجره ملعونهای که آمریکاییها ۷ تریلیون دلار برای به وجود آوردن آن هزینه کردند، از روی زمین نابود کرد.
شمس ابراز امیدواری کرد «راه و مسیر او انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد» و مردم «فرامین و حرفهای دل او به ویژه وصیتنامه او و توصیههایی که درباره رهبر عزیز انقلاب داشتند را مد نظر قرار دهند.
کارگربرزی: وصیتنامه شهید سلیمانی نقشه راه جوانان در مسیر ایستادگی است
محمدرضا کارگربرزی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نظرآباد، در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس (۱۳ دی ۱۳۹۸)، در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر جایگاه بیبدیل این دو شخصیت در جبهه مقاومت تأکید کرد و پرداختن به مکتب فکری و سیره عملی آنان را در مبارزه با تروریسم و سلطهگری امری ضروری دانست.
کارگربرزی با اشاره به این ضایعه بزرگ برای ملت ایران و تمام جبهه مقاومت، اظهار داشت: «این دو شخصیت برجسته، هرکدام به نوبه خود نقش بیبدیلی در مقابله با تروریسم، استکبار جهانی و تقویت جبهه مقاومت در منطقه داشتند.
اصول مکتب فکری سردار سلیمانی
وی مکتب فکری شهید سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را ریشه گرفته در اندیشههای امام خمینی (ره) و حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای برشمرد و گفت: «ایشان به شدت به وحدت اسلامی و مقاومت در برابر سلطهگران جهانی معتقد بودند. سلیمانی بارها تأکید کرده بود که مقابله با ظلم و سلطهگری، چه در سطح منطقهای و چه جهانی، باید هدف اصلی ملتهای مسلمان باشد. از مهمترین اصول مکتب فکری ایشان میتوان به جهاد و مقاومت در برابر سلطه، وحدت مسلمانان و تعالی اخلاقی و روحیه انقلابی اشاره کرد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد نظرآباد با اشاره به اقدامات عملی شهید سلیمانی، تصریح کرد: ایشان با اقدامات خود در میدانهای مختلف نبرد نشان دادند که آنچه به زبان میآورند، با عملشان همخوانی دارد. از جمله اقدامات برجسته ایشان میتوان به مبارزه با داعش که زاییده و دست پرورده آمریکاست، تقویت جبهه مقاومت که در مسیر ظهور حرکت میکند و نقش اساسی در تحکیم امنیت منطقهای و جهانی اشاره کرد.
نقش ابومهدی المهندس در اتحاد منطقهای
وی همچنین به نقش شهید ابومهدی المهندس، فرمانده نیروهای حشد الشعبی عراق اشاره کرد و افزود: ایشان نیز همچون حاج قاسم سلیمانی در پی تحقق آرمانهای مبارزه با سلطهگری جهانی و حمایت از ملتهای مستضعف بود. حمایت از حشد الشعبی، مبارزه با داعش و تقویت اتحاد میان کشورهای منطقه از نمونه اقدامات عملی این شهید بزرگوار بود.
کارگربرزی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت وصیتنامه شهید سلیمانی، آن را یک راهنمای معنوی و سیاسی با تأثیر عمیق در میان جوانان و مردم ولایتمدار منطقه دانست.
وی ادامه داد: در این وصیتنامه، حاج قاسم بر اهمیت وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، پایبندی به ولایت فقیه و عشق به مردم تأکید کرد و جوانان را به ایستادگی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی و حفظ وحدت میان مسلمانان دعوت کرد. این وصیتنامه نه تنها یک سند اخلاقی و انقلابی است، بلکه یک نقشه راه برای نسلهای آینده بهشمار میآید که یادآور ارزشهای دینی و انقلابی برای حفظ استقلال و عزت جهان اسلام است.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با گذشت هر سال، یاد و تأثیرات مثبت این دو شهید بزرگوار در مقابله با تروریسم و سلطهگری بیشتر از پیش روشن میشود.
در مجموع مرور بر حیات جهادی و شهادت این دو فرمانده، اثبات میکند که مکتب سلیمانی و المهندس بر دو پایه اصلی اخلاص در عمل و اتکا به نیروی مردمی بومی استوار است. این الگو توانست باطل بودن نظریههای شکستناپذیری تروریسم تکفیری را ثابت کند. امروز، مکتب مقاومت به عنوان میراث برجای مانده از این دو شهید، تبدیل به سدی مستحکم در برابر طرحهای تجزیهطلبانه و سلطهجویانه در منطقه شده و به یک «قدرت نرم» مؤثر و جهانی بدل گشته است.
بنابراین، ششمین سالگرد شهادت، نه فقط یادبود یک فقدان، بلکه فرصتی برای بازخوانی درسهای مقاومت، وحدت و اقتدار ملتها برای تضمین تداوم مسیر عزت و استقلال است؛ راهی که خون پاک آنان، قوامبخش آن شد.
