امیرحسین دانش‌کهن با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مکتب سلیمانی، فراتر از یک فرمانده نظامی، یک الگوی فکری است، تصریح کرد: خون این شهید، اراده مقاومت را تقویت کرده و دشمنان در متوقف کردن این جریان ناکام مانده‌اند.

وی ادامه داد: این شهادت آغاز فصلی نوین در مسیر اقتدار، بیداری و انسجام جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در قاموس نظامی‌گری نمی‌گنجد؛ او یک مکتب فکری و فرهنگی بود که با اخلاص، شجاعت، روحیه جهادی و تبعیت محض از ولایت، الگویی ماندگار از مجاهدت در راه خدا را به ملت ایران و همه آزادگان جهان معرفی کرد.

دانش کهن افزود: سردار سلیمانی با تکیه‌بر ایمان عمیق و مردمی بودن، معادلات پیچیده دشمن را در منطقه برهم زد و نقشی بی‌بدیل در تأمین امنیت پایدار و عزت‌آفرینی برای جبهه مقاومت ایفا کرد؛ به‌طوری‌که امروز نام و راه او الهام‌بخش ملت‌هایی است که در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر تقویت اراده جبهه مقاومت توسط خون مطهر شهید سلیمانی، خاطرنشان کرد: دشمنان در توهم توقف جریان مقاومت با شهادت حاج قاسم بودند، اما امروز به‌وضوح مشاهده می‌شود که مکتب سلیمانی زنده‌تر، فراگیرتر و اثرگذارتر از گذشته در حال تداوم است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به رسالت نهادهای فرهنگی در این زمینه، گفت: ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، به‌ویژه در میان نسل جوان، یک ضرورت راهبردی برای کشور محسوب می‌شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران با تمام توان خود در مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت گام برمی‌دارد.

دانش کهن در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تأسی از راه شهدا، به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، همچنان بر آرمان‌های انقلاب اسلامی استوار مانده و اجازه نخواهد داد بدخواهان و دشمنان، خللی در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور ایجاد کنند.