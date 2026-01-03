نوروزی: سردار سلیمانی معمار شکست داعش و چهره جهانی مقاومت بود

رحمت نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است، شخصیت، اندیشه و مدیریت راهبردی سردار سلیمانی را برای جامعه به‌ویژه نسل جوان تبیین کنیم، در حالی که تاریخ آینده درباره نقش بی‌بدیل وی قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: سردار سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه، با تدبیر، شجاعت و اخلاص مثال‌زدنی، در خط مقدم مبارزه با داعش ایستاد و اگر مدیریت میدانی و راهبردی وی نبود، بسیاری از کشورهای منطقه و حتی اروپا با بحران‌های امنیتی گسترده‌تری مواجه می‌شدند.

نوروزی با بیان اینکه مجاهدت‌های سردار سلیمانی فراتر از جغرافیای خلیج فارس و ایران بود، اظهار کرد: حضور مؤثر وی در دفاع از ملت‌های مظلوم فلسطین، عراق، سوریه، لبنان و غزه، نشان داد که این شهید بزرگ، خدمتگزار همه انسانیت بود و به چهره‌ای درخشان در محور مقاومت تبدیل شد.

نماینده مردم علی‌آباد کتول تأکید کرد: تشکیل و تقویت محور مقاومت با مشارکت گروه‌هایی همچون حزب‌الله، حشدالشعبی عراق، بسیج مردمی سوریه، مدافعان حرم، فاطمیون و زینبیون، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست شجره خبیثه داعش داشت؛ مسیری که با هدایت مستقیم سردار سلیمانی به نتیجه رسید.

وی با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی کشور، به سردار سلیمانی گفت: این نشان، گواه عملیات‌های موفق و اثرگذاری است که نتایج آن دنیا را به تحسین واداشت و همین تأثیرگذاری عمیق سبب شد دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، به ترور این فرمانده بزرگ اقدام کنند.

نوروزی در پایان خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر رسانه ملی، دستگاه‌های فرهنگی، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها در معرفی اندیشه‌ها و مکتب سردار سلیمانی شد و گفت: یاد، نام و راه این شهید والامقام باید در کتاب‌های درسی، مراکز علمی و فرهنگی و در ایام سال، به‌ویژه سالروز شهادتش، به‌درستی تبیین و برای همیشه ماندگار شود.