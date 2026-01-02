قتل زن ۴۵ ساله در سمنان؛ اختلاف خانوادگی دلیل این جنایت بود

سردار سید موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد روز دوازدهم دی‌ماه، در پی اعلام بیمارستان کوثر سمنان مبنی بر انتقال یک زن ۴۵ ساله مجروح به این مرکز درمانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه گشت اعزامی نشان داد فرد مذکور در پی اختلافات ضرب و جرج از ناحیه سر دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شده و برای درمان به مرکز درمانی منتقل شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان اظهار کرد: متأسفانه این زن مصدوم علی‌رغم تلاش کادر درمان، در ساعت چهار بامداد به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

حسینی ادامه داد: در این رابطه، اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با همکاری مأموران کلانتری ۱۳ گلستان، همسر متوفی را به‌عنوان مظنون اصلی در کمتر از دو ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم ۴۳ ساله در اظهارات اولیه انگیزه خود از جرم ارتکابی را اختلافات خانوادگی بیان کرد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.