به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی امروز با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمتآمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساختهشده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگندهای دیده میشود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کردهاند، آنها را با «مایعی قهوهایرنگ»، بمباران میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی مداخله جویانه در شبکه ایکس به تحولات ایران واکنش نشان داد و مدعی شد: اگر ایران به روی معترضان مسالمت آمیز آتش بگشاید و آنان را با خشونت به قتل برساند، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد. ما در حال آماده باش کامل هستیم و برای اقدام آماده ایم
لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این موضع گیری ترامپ اعلام کرد: با موضعگیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنهی ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبهی معترض را از عوامل تخریبگر جدا میدانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهی داخلی برابر است با بهمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.
