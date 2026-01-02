  1. بین الملل
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

یاوه‌گویی جدید ترامپ علیه ایران با ادبیاتی ریاکارانه

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه در امور ایران، مدعی شد: اگر ایران به روی معترضان مسالمت آمیز آتش بگشاید، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی امروز با ادبیاتی گستاخانه و ریاکارانه مدعی حمایت از اعتراضات مسالمت‌آمیز در برخی شهرهای ایران شده که چندی قبل در واکنش به تظاهرات گسترده علیه وی در سراسر آمریکا، ویدئویی ساخته‌شده با هوش مصنوعی و محتوایی عجیب منتشر کرد و در این ویدئو، ترامپ با تاجی بر سر، سوار بر جنگنده‌ای دیده می‌شود که حین پرواز بالای سر معترضان «نه به پادشاه» که به نظر در میدان تایمز تجمع کرده‌اند، آنها را با «مایعی قهوه‌ای‌رنگ»، بمباران می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی مداخله جویانه در شبکه ایکس به تحولات ایران واکنش نشان داد و مدعی شد: اگر ایران به روی معترضان مسالمت آمیز آتش بگشاید و آنان را با خشونت به قتل برساند، آمریکا برای نجات آنها وارد عمل خواهد شد. ما در حال آماده باش کامل هستیم و برای اقدام آماده ایم

لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این موضع گیری ترامپ اعلام کرد: با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه‌ی ماجرا روشن شد. ما مواضع کسبه‌ی معترض را از عوامل تخریب‌گر جدا می‌دانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله‌ی داخلی برابر است با بهم‌ریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.

برچسب‌ها

نظر شما

    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      19 24
      پاسخ
      ترامپ غلط کرده با اجدادش بی شرف آدمکش تروریست وحشی جنایتکار کثافت به همراه اسرائیل جنایتکار خون آشام وحشی و درنده شما بی شرفها که بچه های خردسال ایران را سلاخی کردین و بدن نحیف و مثل گل اونا با بمب های شما پست فطرت ها سوختن و پر کشیدن حالا اشک تمساح می ریزی برای مردم ایران جلاد نجس کثیف زن باز قمار باز شما اعتراضات مردم خودتو با ۲۰۰۰ گارد مخصوص به خاک و خون کشیدی در فیلم ها بخوبی نشون میده چطور مردم معترض مورد شدیدترین و بدترین خشونت‌های پلیس قرار دادین
    • IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 4
      پاسخ
      ترامپ اندازه ی ی خر هست که هیزم بارش میکنن.تمام دنیا رو بهم ریخته حالا دلش واسه مردم ایران میسوزه برو نجس بفکر مردم خودت باش این خونهایی که بی گناه داری روی زمین به دستور توی نجس میریزه انشالله ی روز گریبان خودت وخانواده نجستو میگیره
    • سمانه IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 4
      پاسخ
      سگ زرد برادر شغاله،کله زرد ببند دهنتو
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      چشمت روشن
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      من میگویم هرکس به اموال عمومی پامچال مردم صدمه بزند همانجا تیرباران بکنید اگر نمی توانید بسپارید بملت ملاحظه کاری بس است هیچکس حق تجاوز اموال دولت وملت را ندارد
    • هاشم IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      یک ادم شیاد بی کفایت شده قیم وکد خدای کلی کشور تو دنیا یکی بگه تو چکاره ای که اینقدر جانفشانی می کنی برا ملت با دروغ وریا جنازه کودکان غزه هنوز رو خاک موند ه اند
    • ایران IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 0
      پاسخ
      ترامپ روباه مکار

