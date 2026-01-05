آنالیز کره جنوبی برای بازیکنان تیم فوتبال امید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران در فاصله یک روز مانده تا آغاز هفتمین دوره جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، صبح امروز دوشنبه برنامههای آمادهسازی خود را پیگیری کرد.
ملیپوشان زیر ۲۳ سال پس از صرف صبحانه، در جلسه فنی تیم شرکت کردند. در این جلسه، سرمربی تیم آخرین نکات فنی و تاکتیکی مربوط به دیدار مقابل کرهجنوبی، نخستین حریف ایران در این رقابتها، را برای بازیکنان تشریح کرد.
همچنین سومین تمرین تیم ملی امید پس از ورود به ریاض، از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
* ایران - کرهجنوبی - ورزشگاه باشگاه الشباب - ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
* ایران - ازبکستان - ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد - ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
* ایران - لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب - ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
