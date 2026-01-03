تیم فوتبال امید وارد عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال امید ایران پس از اتمام اردوی خود در دبی ساعتی پیش برای حضور در جام ملتهای ۲۰۲۶ آسیا وارد ریاض عربستان شد.
شاگردان امیدرضا روان خواه پس از حضور در هتل محل اقامت خود از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود را در عربستان برگزار میکنند.
برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
*ایران – کرهجنوبی (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)
۲۰ دی ۱۴۰۴
*ایران – ازبکستان (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی)
۲۳ دی ۱۴۰۴
*ایران – لبنان (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)
