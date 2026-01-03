  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

تیم فوتبال امید وارد عربستان شد

تیم فوتبال امید وارد عربستان شد

تیم ملی فوتبال امید برای حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا وارد عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال امید ایران پس از اتمام اردوی خود در دبی ساعتی پیش برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا وارد ریاض عربستان شد.

شاگردان امیدرضا روان خواه پس از حضور در هتل محل اقامت خود از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی نخستین تمرین خود را در عربستان برگزار می‌کنند.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

*ایران – کره‌جنوبی (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)

۲۰ دی ۱۴۰۴

*ایران – ازبکستان (ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی)

۲۳ دی ۱۴۰۴

*ایران – لبنان (ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی)

کد خبر 6711092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها