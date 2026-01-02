به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه مراسم تشییع پیکر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» در شهرستان کوهدشت برگزار شد.

این مراسم در خیابان بصیرت تقاطع پروین اعتصامی روبروی مدرسه راهنمایی مطهری به سمت قبرستان داوود رشید برگزار شد.

بنابر این گزارش، شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و «امیرحسام خدایاری‌فرد» یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.