به گزارش خبرنگار مهر، براساس این احکام، ابوالحسن معماری به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان منصوب شد. همچنین سید عبدالهادی موسوی مقدم، علی دهقانی، عبدالرضا جانگران‌نژاد و صالح باغ شیرین به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب و معرفی شدند.

هیأت نظارت بر انتخابات وظیفه دارد بر حسن اجرای فرآیند انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان نظارت کامل داشته باشد. این اقدام در راستای برگزاری سالم و قانونی انتخابات و تحقق اهداف تعیین‌شده در چارچوب مقررات انجام شده است.