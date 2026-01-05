به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی، بعد از ظهر دوشنبه، در حاشیه اختتامیه نمایشگاه بین المللی ایران مد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پنل تخصصی «قاچاق پوشاک و سه روایت از بازار و تولید» در نمایشگاه ایرانمد، گفت: قاچاق پوشاک زنجیره تولید نساجی و پوشاک کشور را دچار اختلال کرده و در کنار آسیبهای اقتصادی، سلامت مصرفکنندگان را نیز تهدید میکند.
وی افزود: پوشاک قاچاق بدون نظارتهای بهداشتی و استانداردهای کیفی وارد بازار میشود و با قیمتهای پایینتر در اختیار مردم قرار میگیرد، در حالی که مصرفکنندگان از تبعات پنهان این کالاها بیاطلاع هستند و ناخواسته با خرید آن، به اقتصاد و سلامت جامعه آسیب میزنند.
همتی با تأکید بر لزوم مقابله جدی با قاچاق در سطح عرضه، تصریح کرد: امروز صدای تشکلها و انجمنهای نساجی و پوشاک به گوش مسئولان رسید و انتظار میرود با ایجاد فضای ناامن برای کالای قاچاق، حمایت مؤثر از زنجیره تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد.
عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور ادامه داد: حمایت از واردات ماشینآلات و مواد اولیهای که در داخل کشور تولید نمیشود و همچنین تسریع در تخصیص ارز به این بخش ضروری است و منابع ارزی نباید به کالای نهایی وارداتی دارای مشابه داخلی اختصاص یابد.
وی با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی ایرانمد از دوازدهم تا پانزدهم دیماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران، اظهار کرد: در این دوره شاهد حضور پررنگ تولیدکنندگان داخلی بودیم و حدود ۵۵۰۰ مترمربع از فضای نمایشگاه به نمایش توانمندیهای صنعت پوشاک کشور اختصاص یافت.
همتی خاطرنشان کرد: در جریان این نمایشگاه، جلسات متعددی با نهادهای دولتی و حاکمیتی درباره مبارزه با قاچاق، واردات بیرویه، تهلنجی و کولهبری برگزار شد و خوشبختانه همفکری و همراستایی مناسبی میان بخش خصوصی و مسئولان در این زمینه وجود دارد.
