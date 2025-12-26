افزایش بدهی عمومی آمریکا؛ هر روز ۶.۵ میلیارد و هر ثانیه ۷۵ هزار دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رند پال، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، اعلام کرد که ارزیابیها حاکی از آن است که طی سال جاری هر ثانیه ۷۵ هزار دلار به بدهی عمومی آمریکا اضافه شده و میشود.
وی پیش بینی کرد که طی ۱۰ سال آینده ۲۳.۹ تریلیون دلار به بدهی عمومی آمریکا اضافه میشود.
این سناتور آمریکایی طی گزارشی گفت که نتایج مطالعات نشان میدهد دولت آمریکا طی ده سال آینده هر روز ۶.۵ میلیارد دلار به بدهی این کشور اضافه میکند که این رقم معادل استقراض ۲۷۲ میلیون دلار در هر ساعت و ۴.۵ میلیون دلار در هر دقیقه است.
وی گفت تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای متوقف کردن ۵ میلیارد دلار کمک خارجی برای نهادهای بینالمللی که در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده و با هدف کاهش هزینههای دولتی انجام شده، یک قطره از دریای بدهی این کشور کم کرده است.
پال هزینههای دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ را ۱.۶۳۹ تریلیون دلار اعلام کرد که ۱.۲۲ تریلیون دلار آن مربوط به پرداخت بهره بدهی بوده است.
در حال حاضر بدهی عمومی آمریکا به ۳۸.۵ تریلیون دلار رسیده که معادل ۱۱۲ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است؛ به عبارت دیگر هر نوزاد آمریکایی در بدو تولد ۱۱۲ هزار دلار بدهی دارد.
بسیاری از کارشناسان هم بر این باورند که متعادل کردن درآمدها و مخارج در بودجه دولت این کشور ۱۰ سال زمان خواهد برد؛ نبود یک برنامه جامع که تمام هزینهها و درآمدهای دولت آمریکا را در بودجه پیش بینی کند یکی از اصلیترین دلایل روی آوردن دولت آمریکا به استقراض و بالا بردن بدهی عمومی این کشور است.
نظر شما