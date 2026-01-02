به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین احمدی نیک، در ابتدای خطبه اول با استناد به حدیثی از امام جواد (ع)، سه خصلت ضروری برای مؤمن را برشمرد: توفیق الهی به عنوان سرمایه اصلی، وجدان بیدار درونی به عنوان مراقب همیشگی و نصیحت‌پذیری به نشانه عقلانیت و تواضع. وی تأکید کرد که فقدان هر یک از این ارکان، بنای ایمان را سست می‌کند.

دستاورد فضایی و الگوهای شیعی

حجت‌الاسلام احمدی نیک با اشاره به پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره «پایا»، «ظفر» و «کوثر»، این موفقیت را نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی کشور و پیامی روشن از تثبیت جایگاه ایران در باشگاه انحصاری قدرت‌های فضایی جهان توصیف کرد. وی افزود: این دستاورد در شرایط شدید تحریم‌ها حاصل شده که خود تفسیر عملی «ما می‌توانیم» و اعتماد به جوانان و ظرفیت‌های داخلی است.

امام جمعه رودخانه سپس با تبریک میلاد امام علی (ع)، به تبیین نسبت میان ادعا و عمل در هویت دینی پرداخت و گفت: انسان تنها با حرف و ادعا یا محبت، شیعه نمی‌شود، بلکه با همراهی عملی با سیره اهل‌بیت (ع) می‌تواند شیعه راستین باشد. وی خوش‌خلقی را ویژگی بارز امام علی (ع) دانست و افزود: مشایعت آن حضرت، پیش از هر چیز در خوش اخلقی معنا می‌یابد.

سلیمانی و مصباح یزدی؛ برادران ایمانی امیرالمؤمنین (ع)

حجت‌الاسلام احمدی نیک با اشاره به تقارن میلاد امام علی (ع) با شهادت حاج قاسم سلیمانی و ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی، این دو را مصداق برادران ایمانی امیرالمؤمنین (ع) دانست و گفت: حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرد، یک دستاورد انقلاب اسلامی است. مکتب او نشان داد که می‌توان هم انقلابی بود و هم اهل نظام، هم اهل میدان و هم اهل معنا، هم صاحب قدرت و هم پایبند به اخلاق. این مکتب همواره نیازمند بازنشر و درس‌آموزی است.