امام جمعه رودخانه: شهید سلیمانی مصداق شیعه‌ی علوی و الگوی انقلابی‌ است

بندرعباس- امام جمعه رودخانه گفت: حاج قاسم سلیمانی دستاورد انقلاب اسلامی و مکتب او را الگویی جامع از انقلابی‌بودن و اخلاق‌مداری است؛ حاج قاسم مصداق شیعه‌ی علوی و الگوی انقلابی‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین احمدی نیک، در ابتدای خطبه اول با استناد به حدیثی از امام جواد (ع)، سه خصلت ضروری برای مؤمن را برشمرد: توفیق الهی به عنوان سرمایه اصلی، وجدان بیدار درونی به عنوان مراقب همیشگی و نصیحت‌پذیری به نشانه عقلانیت و تواضع. وی تأکید کرد که فقدان هر یک از این ارکان، بنای ایمان را سست می‌کند.

دستاورد فضایی و الگوهای شیعی

حجت‌الاسلام احمدی نیک با اشاره به پرتاب موفقیت‌آمیز سه ماهواره «پایا»، «ظفر» و «کوثر»، این موفقیت را نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی کشور و پیامی روشن از تثبیت جایگاه ایران در باشگاه انحصاری قدرت‌های فضایی جهان توصیف کرد. وی افزود: این دستاورد در شرایط شدید تحریم‌ها حاصل شده که خود تفسیر عملی «ما می‌توانیم» و اعتماد به جوانان و ظرفیت‌های داخلی است.

امام جمعه رودخانه سپس با تبریک میلاد امام علی (ع)، به تبیین نسبت میان ادعا و عمل در هویت دینی پرداخت و گفت: انسان تنها با حرف و ادعا یا محبت، شیعه نمی‌شود، بلکه با همراهی عملی با سیره اهل‌بیت (ع) می‌تواند شیعه راستین باشد. وی خوش‌خلقی را ویژگی بارز امام علی (ع) دانست و افزود: مشایعت آن حضرت، پیش از هر چیز در خوش اخلقی معنا می‌یابد.

سلیمانی و مصباح یزدی؛ برادران ایمانی امیرالمؤمنین (ع)

حجت‌الاسلام احمدی نیک با اشاره به تقارن میلاد امام علی (ع) با شهادت حاج قاسم سلیمانی و ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی، این دو را مصداق برادران ایمانی امیرالمؤمنین (ع) دانست و گفت: حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرد، یک دستاورد انقلاب اسلامی است. مکتب او نشان داد که می‌توان هم انقلابی بود و هم اهل نظام، هم اهل میدان و هم اهل معنا، هم صاحب قدرت و هم پایبند به اخلاق. این مکتب همواره نیازمند بازنشر و درس‌آموزی است.

