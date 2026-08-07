امام جمعه جاسک: خسارت صیادان آسیب دیده باید با قید فوریت جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان جاسک با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: امنیت منطقه به یکدیگر پیوسته است و هرگونه اقدام تنشزا در این محدوده میتواند پیامدهای گستردهای برای کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی داشته باشد.
وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی ایران به خوبی میدانند که هرگونه تهدید علیه ایران تنها محدود به کشور ما نخواهد بود و امنیت کشورهای همسایه و کل منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
امام جمعه جاسک با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در معادلات جهانی، بیان کرد: این آبراه یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و بخش قابل توجهی از نفت و فرآوردههای نفتی از این مسیر عبور میکند، بنابراین هرگونه ناامنی در آن آثار اقتصادی و امنیتی گستردهای در سطح بینالمللی خواهد داشت.
حجتالاسلام ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) مردم را به حضور پرشور در مراسمهای عزاداری این ایام دعوت کرد و بهرهگیری از فضائل معنوی این مناسبتها را مورد تأکید قرار داد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات جامعه صیادی شهرستان جاسک خواستار توجه جدی مسئولان برای رفع دغدغههای این قشر شد و گفت: در جریان جنگ اخیر تعدادی از شناورهای صیادی آسیب دیدند و بسیاری از صیادان به دلیل شرایط ایجاد شده از فعالیت و تأمین معیشت خود بازماندند.
امام جمعه جاسک، ادامه داد: هزینههای سنگین تعمیر، تعویض موتور و خارج کردن شناورهای آسیب دیده فشار مضاعفی بر صیادان وارد کرده است و انتظار میرود دولت و دستگاههای اجرایی با حمایتهای مالی و اجرایی برای جبران بخشی از خسارتهای وارد شده اقدام کنند.
ذاکری در پایان خطبههای خود با اشاره به پایان مأموریت ششسالهاش در شهرستان جاسک از مردم این منطقه قدردانی کرد و گفت: حدود شش سال افتخار خدمت در جایگاه امامت جمعه شهرستان جاسک را داشتم و تلاش کردم وظیفه خود را در مسیر خدمت به مردم و رضای الهی انجام دهم.
وی افزود: اگر در این مسیر کوتاهی یا قصوری صورت گرفته است، از مردم شریف، نجیب و ولایتمدار جاسک طلب حلالیت دارم و امیدوارم این برادر کوچک خود را ببخشند.
امام جمعه جاسک، خاطرنشان کرد: امروز آخرین جمعهای است که توفیق حضور در جایگاه امامت جمعه شهرستان جاسک را دارم و از محبت، همراهی و اعتماد مردم عزیز صمیمانه سپاسگزارم.
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