https://mehrnews.com/x3b3PK ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴ کد خبر 6710340 استانها فارس استانها فارس ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴ راهپیمایی مردم کوار در انزجار از اغتشاشگران و آشوبگران کوار- مردم شهر کوار پس از نمازجمعه با برگزاری راهپیمایی انزجار خود را از اقدامات اغتشاشگران و آشوبگران اعلام کردند. برچسبها شهر کوار راهپیمایی فارس
