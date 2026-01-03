لیدر اغتشاشات کوار یک قاتل فراری در خارج از کشور است

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عامل اصلی انتشار فراخوانهای اغتشاشات در شهر کوار فارس فردی به نام "ر. س" دارای پرونده قتل و فراری از کشور و ساکن انگلیس است.
وی ادامه داد: این فرد در سال ۱۳۹۶ فردی را با اسلحه گرم به قتل رسانده و متواری است.
این منبع آگاه افزود: این مجرم در چندین نوبت به همراه دیگر افراد چندین فقره گروگانگیری و اخاذی در پرونده خود دارد.
وی تصریح کرد: این فرد معلوم الحال طی روزهای گذشته از کشور انگلیس با انتشار پیامهای به تحریک جوانان کواری برای ایجاد آشوب اغتشاش در این شهر دعوت کرده است.
