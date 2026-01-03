  1. استانها
  2. فارس
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

لیدر اغتشاشات کوار یک قاتل فراری در خارج از کشور است

لیدر اغتشاشات کوار یک قاتل فراری در خارج از کشور است

شیراز- یک منبع آگاه گفت: عامل اصلی انتشار فراخوان‌های اغتشاشات در شهر کوار فارس فردی به نام «ر.س» دارای پرونده قتل ، فراری از کشور و ساکن انگلیس است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عامل اصلی انتشار فراخوان‌های اغتشاشات در شهر کوار فارس فردی به نام "ر. س" دارای پرونده قتل و فراری از کشور و ساکن انگلیس است.

وی ادامه داد: این فرد در سال ۱۳۹۶ فردی را با اسلحه گرم به قتل رسانده و متواری است.

این منبع آگاه افزود: این مجرم در چندین نوبت به همراه دیگر افراد چندین فقره گروگانگیری و اخاذی در پرونده خود دارد.

وی تصریح کرد: این فرد معلوم الحال طی روزهای گذشته از کشور انگلیس با انتشار پیام‌های به تحریک جوانان کواری برای ایجاد آشوب اغتشاش در این شهر دعوت کرده است.

کد خبر 6710851

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها