استاندار ایلام: بازار خط مقدم صیانت از معیشت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با حضور فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان، فرماندار شهرستانهای استان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان، رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف استان برگزار شد، گفت: ضمن قدردانی از مشارکت اصناف و بازاریان، بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات هماندیشی با اتحادیهها در سطح استان و شهرستانها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بازار صرفاً محل دادوستد نیست بلکه کانون پویایی، فرهنگ و نشاط اجتماعی است»، افزود: دولت حل مشکلات معیشتی مردم را اولویت نخست خود میداند و شخص رئیسجمهور و اعضای کابینه با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
استاندار ایلام با اشاره به شرایط اقتصادی کشور ادامه داد: تأمین کالاهای ضروری و استراتژیک در سطح کشور و استان بدون مشکل خاصی انجام میشود و آنچه اهمیت دارد مدیریت فضای روانی بازار، توزیع عادلانه کالاها و نظارت بر عرضه است؛ کمفروشی و گرانفروشی به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
کرمی نقش اصناف را در آرامش بازار تعیینکننده دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت امروز کسبه و بازاریان، مدیریت فضای روانی بازار است؛ بازار باید پویا بماند و تعطیلی بیمورد واحدهای صنفی هم به مردم و هم به خود کسبه آسیب میزند.
وی با تأکید بر افزایش ساعات فعالیت نانواییها و تقویت شبکه توزیع، تصریح کرد: ذخایر گندم، آرد، برنج و سایر اقلام اساسی کافی است و توزیع باید بهویژه در محلات کمبرخوردار و مناطق دورافتاده با دقت بیشتری انجام شود.
استاندار ایلام همچنین با اشاره به همافزایی دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی استان اظهار داشت: همه دستگاهها در کنار اصناف برای صیانت از معیشت مردم هستند و اجازه اخلال در بازار داده نخواهد شد.
وی با قدردانی از همراهی اصناف و مدیران شهرستانی، تأکید کرد: با همدلی، همراهی و استمرار نظارتها، مسائل توزیع از جمله روغن نیز بهزودی برطرف میشود و پویایی همیشگی بازار در همه شهرستانهای استان برقرار خواهد ماند.
نظر شما