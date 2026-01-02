اعتراض قانونی حق طبیعی مردم است اما ناامنی و آشوب تحمل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی (ره)، با اشاره به مفهوم آزادی بیان در جمهوری اسلامی اظهار کرد: برخلاف ادعاهای رسانه‌های غربی، امروز در ایران سطحی از آزادی وجود دارد که بسیاری از دولت‌های مدعی دموکراسی حتی ظرفیت تحمل آن را هم ندارند.

وی با اشاره به برخورد دولت‌های غربی با معترضان حامی مردم غزه افزود: در آمریکا و اروپا، صرف فریاد زدن علیه کشتار کودکان فلسطینی با سرکوب شدید مواجه می‌شود، اما در ایران، مردم آزادانه می‌نویسند، سخن می‌گویند و حتی تندترین نقدها را مطرح می‌کنند؛ آن هم بدون مانع.

امام‌جمعه تبریز خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل این است که برخی افرادی که خود در گذشته مسئول بوده و در شکل‌گیری مشکلات نقش داشته‌اند، امروز نیز بدون محدودیت زبان به انتقاد می‌گشایند و این نشان‌دهنده سعه‌صدر نظام است.

مطهری‌اصل با تفکیک میان نقد و اغتشاش تصریح کرد: اعتراض صنفی و مطالبه‌گری اجتماعی حق مردم است و دولت وظیفه دارد این مطالبات را بشنود و پیگیری کند، اما ناامنی، تخریب و آشوب، مسیری است که از ابتدا توسط مزدوران آمریکا و صهیونیسم طراحی شده است.

وی افزود: تجربه بیش از چهار دهه انقلاب نشان داده هر جا پای دلارهای خارجی در میان بوده، هدف چیزی جز ضربه‌زدن به امنیت و وحدت ملی نبوده است؛ در حالی که ایران با تکیه بر مردم، همچنان مقتدر ایستاده است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی خطاب به دولت گفت: اگر در جایی مدیری پاسخگو نیست، تغییر همراه با عذرخواهی نه‌تنها اشکال ندارد، بلکه می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی و بهبود امور منجر شود.

مطهری‌اصل با اشاره به جایگاه تاریخی بازار تبریز اظهار کرد: عظمت بازار تبریز فقط در وسعت و معماری آن خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در دینداری، ولایتمداری و سابقه انقلابی بازاریان دارد.

وی ادامه داد: بازاریان تبریز چه در دوران نهضت اسلامی و چه در سال‌های دفاع مقدس، همواره در بزنگاه‌ها پیش‌قدم بوده‌اند و امروز نیز همان مسیر را با بصیرت ادامه می‌دهند.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به بیانیه اخیر بازاریان گفت: بازاریان به‌روشنی اعلام کردند که از وضعیت اقتصادی گلایه‌مندند، اما اجازه نخواهند داد دشمنان ایران از این مطالبات سوءاستفاده کنند؛ موضعی هوشمندانه که به الگویی برای سایر بازارهای کشور تبدیل شد.

مطهری‌اصل مشکل اساسی اصناف را فراتر از گرانی دانست و گفت: آنچه بازاریان را آزار می‌دهد، سردرگمی در سیاست‌های اقتصادی است؛ اینکه نمی‌دانند کالا را با چه نرخی تهیه و با چه قیمتی عرضه کنند.

وی از دولت و مجلس خواست با تصمیم‌های شفاف و پایدار، آرامش را به فضای اقتصادی بازگردانند.

نماینده ولی‌فقیه در استان تأکید کرد: مدیران استانی باید با حضور میدانی در کنار بازاریان قرار بگیرند و با هماهنگی دولت، برای ثبات بازار و کاهش فشار معیشتی تلاش مضاعف داشته باشند.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود به فضای ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، شعارهایی در تکریم شهدای خدمت و شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها شنیده شد که مایه تقویت ارزش‌ها بود، اما باید مراقب بود حاشیه‌سازی‌ها، تیم‌ها را از مسیر اصلی خارج نکند.

وی خطاب به مسئولان باشگاه تراکتور و فدراسیون فوتبال افزود: مدیریت فضای هواداری اهمیت بالایی دارد و نباید اجازه داد رفتار یا شعار نادرست، زحمات یک مجموعه ورزشی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

امام‌جمعه تبریز در پایان گفت: قهرمانی واقعی صرفاً با رتبه جدول تعریف نمی‌شود؛ اخلاق، جوانمردی و پایبندی به ارزش‌ها، معیار ماندگار قهرمانی در ورزش است.