به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام راشکی در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک، با اشاره به ۱۳ دیماه، سالروز شهادت سردار حاجقاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی تنها یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود؛ الگویی بیبدیل برای انسان کامل و برای جامعهای اخلاقی، مسئول و متعهد.
امام جمعه زهک افزود: ضرورت دارد که هرساله در سالروز شهادت حاجقاسم سلیمانی جلساتی برای بازخوانی زندگی و شخصیت ایشان برگزار شود تا ویژگیهای والای او در جامعه ما نهادینه شود.
وی همچنین با اشاره به هفته آینده و سالگرد شهید حاجقاسم میرحسینی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سفر سال ۱۳۸۱ به سیستان، شهید میرحسینی را شخصیت بیبدیل معرفی کردند و فرمودند من مردم سیستان را اینگونه شناختم؛ این نشاندهنده جایگاه این شهید در هویت مردم منطقه است.
حجت الاسلام راشکی ادامه داد: حاجقاسم سلیمانی در معرفی شخصیت شهید میرحسینی نقش مؤثری داشت و پایاننامه دوره کارشناسی ارشد خود را با عنوان خورشید زابل به زندگینامه او اختصاص داد. سزاوار است همه ما مردم سیستان با این شخصیتهای والا آشنا شویم و آنان را به نسلهای آینده معرفی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گرانیها و نابسامانی بازار در روزهای اخیر گفت: مردم از بیثباتی قیمتها ناراحت هستند و کسبه نیز از نبود ثبات در بازار رنج میبرند. دولت وظیفه دارد با مدیریت درست و جهادی ثبات را به بازار بازگرداند.
امام جمعه خاش تأکید کرد: اعتراض مردم نسبت به مشکلات اقتصادی حق طبیعی آنان است، اما باید مراقب بود که اعتراض مشروع تبدیل به آشوب و خسارت به اموال عمومی نشود؛ دشمنان بهدنبال سوءاستفاده از اعتراضهای مردمی برای ایجاد دوقطبی و ناامنی هستند؛ ما باید آگاهانه رفتار کنیم و اجازه ندهیم اتحاد ملی آسیب ببیند.
