  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴

امام جمعه زهک: حاج‌قاسم سلیمانی الگوی بی‌بدیل جامعه است

امام جمعه زهک: حاج‌قاسم سلیمانی الگوی بی‌بدیل جامعه است

زهک- خطیب جمعه زهک سردار سلیمانی را مکتبی بی‌بدیل خواند و نقش او در معرفی شهید میرحسینی به رهبر انقلاب یادآور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک، با اشاره به ۱۳ دی‌ماه، سالروز شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی تنها یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود؛ الگویی بی‌بدیل برای انسان کامل و برای جامعه‌ای اخلاقی، مسئول و متعهد.

امام جمعه زهک افزود: ضرورت دارد که هرساله در سالروز شهادت حاج‌قاسم سلیمانی جلساتی برای بازخوانی زندگی و شخصیت ایشان برگزار شود تا ویژگی‌های والای او در جامعه ما نهادینه شود.

وی همچنین با اشاره به هفته آینده و سالگرد شهید حاج‌قاسم میرحسینی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سفر سال ۱۳۸۱ به سیستان، شهید میرحسینی را شخصیت بی‌بدیل معرفی کردند و فرمودند من مردم سیستان را اینگونه شناختم؛ این نشان‌دهنده جایگاه این شهید در هویت مردم منطقه است.

حجت الاسلام راشکی ادامه داد: حاج‌قاسم سلیمانی در معرفی شخصیت شهید میرحسینی نقش مؤثری داشت و پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود را با عنوان خورشید زابل به زندگینامه او اختصاص داد. سزاوار است همه ما مردم سیستان با این شخصیت‌های والا آشنا شویم و آنان را به نسل‌های آینده معرفی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به گرانی‌ها و نابسامانی بازار در روزهای اخیر گفت: مردم از بی‌ثباتی قیمت‌ها ناراحت هستند و کسبه نیز از نبود ثبات در بازار رنج می‌برند. دولت وظیفه دارد با مدیریت درست و جهادی ثبات را به بازار بازگرداند.

امام جمعه خاش تأکید کرد: اعتراض مردم نسبت به مشکلات اقتصادی حق طبیعی آنان است، اما باید مراقب بود که اعتراض مشروع تبدیل به آشوب و خسارت به اموال عمومی نشود؛ دشمنان به‌دنبال سوءاستفاده از اعتراض‌های مردمی برای ایجاد دوقطبی و ناامنی هستند؛ ما باید آگاهانه رفتار کنیم و اجازه ندهیم اتحاد ملی آسیب ببیند.

کد خبر 6710386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها