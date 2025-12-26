امام جمعه زهک: نخبگان باید جایگاه تمدنی ایران را به جوانان بشناسانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، میدان اصلی نبرد امروز را عرصه فرهنگ دانست و تأکید کرد: وظیفه نخبگان در تبیین جایگاه تمدنی ایران برای نسل جوان بیش از گذشته اهمیت دارد.

امام جمعه زهک با مرور فرمایشات رهبر انقلاب پس از دفاع ۱۲ روزه، گفت: دو محور اصلی در کلام ایشان حفظ اتحاد ملی و خروج کشور از فضای «نه جنگ، نه صلح» برای بازگشت به زندگی عادی و حرکت در مسیر پیشرفت است.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش خود را به حوزه فرهنگ منتقل کرده، افزود: جوانان باید بدانند که با وجود خسارات، پیروزی ملت ایران در این است که هدف اصلی دشمن یعنی سرنگونی نظام محقق نشد و جمهوری اسلامی با اقتدار مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی بصیرت را تشخیص درست موقعیت خود، دشمن و مسیر آینده دانست و تأکید کرد: ایران امروز مدعی تمدن در نظم نوین جهانی است و نقشی مهم در تغییر قدرت به شرق دارد.

حجت الاسلام راشکی با تشبیه شرایط کنونی به صعود کوهنوردان، گفت: هرچه به قله نزدیک‌تر می‌شویم، مسیر دشوارتر می‌شود اما تحمل سختی‌ها لازمه رسیدن به جایگاه تمدنی ایران است. دشمن به دنبال ناامیدی است، در حالی که کلام رهبری سرشار از امید و انگیزه برای ادامه مسیر است.

وی همچنین به مسئله معیشت مردم اشاره کرد و ادامه داد: دشمن قصد دارد عدالت و رفاه را هدف قرار دهد، اما ملت ایران باید با تلاش و اتحاد جایگاه تمدنی خود را حفظ کند.

امام جمعه زهک در پایان ماه رجب را فرصتی برای خودسازی و بندگی خدا دانست و هشدار داد: غفلت، زمینه نفوذ شیطان است.

وی با اشاره به مشکلات دامداران منطقه، خواستار همت همگانی برای حمایت از آنان شد تا مشاغل مولد در سیستان رونق پیدا کند.